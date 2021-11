Wettbewerb „Junges Engagement“ in Arnsberg/Sundern: Die Nominierten

Arnsberg/Sundern. Mit dem Wettbewerb "Junges Engagement“ in Arnsberg und Sundern möchten wir das Ehrenamt junger Menschen fördern. Die Nominierten im Überblick.

Der Wettbewerb „Junges Engagement“ ist zurück: Die WP-Lokalredaktion Arnsberg/Sundern möchte zusammen mit den Kooperationspartner Veltins und Westenergie das Ehrenamt junger Menschen für die Gesellschaft im sozialen, kulturellen, ökologischen, politischen und sportlichen Bereich honorieren und fördern.

Es geht um ein bedeutendes Stück Anerkennungskultur für das junge Engagement in Arnsberg und Sundern. In dem Wettbewerb sollen Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 16 bis einschließlich 29 Jahren ausgezeichnet werden. Hier stellen wir die Nominierten vor (Stand 19. November). Ein Überblick:

Nicole Pfeiffer und Franzi Reinl von der Karnevalsgesellschaft Blau-Weiß Neheim

Seit ihrer frühen Jugend sind Nicole Pfeiffer (27 Jahre) und Franzi Reinl (23) in der Karnevalsgesellschaft Blau-Weiß Neheim sehr aktiv. Pfeiffer startete mit elf Jahren bei der Jugendgarde ins Karnevalsgeschehen. Reinl ist seit ihrer Geburt Mitglied bei den Blau-Weißen und stand schon mit drei Jahren mit der Juniorengarde auf der Bühne. Lesen Sie hier das Porträt von WP-Mitarbeiter Achim Benke über die Allrounder der Karnevalsgesellschaft BW Neheim.

Nicole Pfeiffer und Franzi Reinl sind die Allrounder in der Karnevalsgesellschaft Blau-Weiß Neheim. Foto: Achim Benke / WP

Mehr zum Thema „Junges Engagement“ in Arnsberg und Sundern

Youssef Ahmad vom Fußballverein FC Erlenbruch in Neheim

Für den 19 Jahre alten Youssef Ahmad ist der Ascheplatz des Fußballvereins FC Neheim-Erlenbruch ein familiärer Treffpunkt. ist Jugendleiter des Multi-Kulti-Vereins an der Ackerstraße. Fußballer aus 34 Nationen spielen hier. Das Porträt von Redaktionsleiter Martin Haselhorst über den jungen Mann lesen Sie hier.

Youssef Ahmad ist Jugendleiter beim Fußballverein FC Erlenbruch in Neheim. Foto: Martin Haselhorst / Westfalenpost

Tennisspieler Lennard Ufer vom STK 07 Arnsberg

Seinen ersten eigenen Tennisschläger hat der Arnsberger Lennard Ufer als Geschenk an seinem fünften Geburtstag erhalten. Bereits in frühen Jahren ließ der heute 22-Jährige damit die stechend gelben Bälle auf und ab hüpfen. Jetzt möchte er Kindern und Jugendlichen selbst den Sport beibringen und ihnen den Spaß dabei vermitteln. Das Porträt von WP-Reporter Nicolas Stange über das Organisationstalent lesen Sie hier.

Lennard Ufer (22) engagiert sich ehrenamtlich beim Tennisverein STK 07 Arnsberg. Er organisiert und leitet unter anderem das Sommercamp des Vereins und neuerdings auch den Wettbewerb "STK- Winter-Open" für Kinder und Jugendliche. Foto: Nicolas Stange / Westfalenpost

Fußballtrainer Mats Jochheim vom SV Bachum-Bergheim

Der Neheimer Mats Jochheim ist Jugendtrainer beim Fußballverein SV Bachum-Bergheim – so wie schon sein Opa und Vater zuvor. Fußball ist für ihn eine Herzensangelegenheit. Seitdem er laufen kann, klebt der Ball an seinem Fuß. Das Porträt von WP-Reporter Nicolas Stange über den 17-Jährigen lest Ihr hier.

Mats Jochheim (17) aus Neheim trainiert ehrenamtlich die D2-Jugend des Fußballvereins SV Bachum-Bergheim. Foto: Nicolas Stange / Westfalenpost

Lennart Wermelt vom Neheimer Sportfischerverein Gut Wasserwaid

Lennart Wermelt ist leidenschaftlicher Angler im Neheimer Sportfischerverein Gut Wasserwaid, doch ihm geht’s dabei nicht nur um die Freude über einen gelungenen Fischfang. Es ist das abwechslungsreiche Naturerlebnis, das ihn beim Fliegenfischen fasziniert und auch dazu antreibt, sich für den Erhalt der Natur einzusetzen. Das Porträt von WP-Reporter Martin Schwarz über den 28-Jährigen lest ihr hier.

Lennart Wermelt ist begeisterter Fliegenfischer. Der 28-jährige Vorsitzende des Neheimer Sportfischervereins Gut Wasserwaid engagiert sich auch stark für den Gewässerschutz. Foto: Martin Schwarz

Eva-Maria Weber vom Malteser Hilfsdienst in Arnsberg

Eva-Maria Weber hat sich bereits mit 16 Jahren dafür entschieden, sich in ihrer Freizeit für andere Menschen einzusetzen. Und schnell führt ihr Weg zum Malteser Hilfsdienst nach Arnsberg. Heute, mit 24 Jahren, ist sie ausgebildete Einsatzsanitäterin, leitet die Jugendgruppe, ist Ortsjugendsprecherin und sie fühlt sich beim Malteser wie „in einer großen Familie“. Das Porträt von WP-Reporter Achim Gieseke über die Ehrenamtliche lesen Sie hier.

Eva-Maria Weber engagiert sich ehrenamtlich beim Malteser Hilfsdienst Arnsberg. Foto: Wolfgang Becker

Carina Schulte und Mavie Rüther vom SV Neptun Neheim-Hüsten

Der Begriff „Urgestein“ passt nicht so recht zu den jungen Damen Carina Schulte und Mavie Rüther vom SV Neptun Neheim-Hüsten. Obwohl: Carina Schulte (22 Jahre alt), ist seit über 15 Jahren Mitglied im SV Neptun Neheim-Hüsten, ihre Co-Trainerin und Vereinskollegin Mavie Rüther (16) gehört schon über zehn Jahre dem Schwimmverein an. Das Porträt von WP-Reporter Torsten Koch über ihr Engagement lesen Sie hier.

Mavie Rüther (rechts) und Carina Schulte haben auch beim Redaktionsbesuch an alles gedacht! Foto: Torsten Koch / privat / WP

Lena Wieseler von „Flotter Kugel“ und Musikverein Sundern

Die 25-Jährige blüht auf, wenn es um „ihre“ Kinder geht. Sie trainiert die Kindertanzgarde der „Flotten Kugel“ und versprüht dabei Herz und Leidenschaft. Als Schnittstelle zwischen Kindern, Eltern und Vorstand ist sie als Jugendwartin des Musikvereins Sundern aktiv. Obwohl Lena Wieseler seit zwei Jahren in Calle-Walle lebt steht das Engagement in Sundern bei ihr unverrückbar im Wochenkalender. Das Portrait von Redaktionsleiter Martin Haselhorst über das tolle Engagement findet Ihr hier.

Lena Wieseler: Flotte Kugel und Musikverein Sundern. Foto: Martin Haselhorst

Weitere Nominierte folgen...

