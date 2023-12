Junges Engagement: Stimmen Sie hier für ihre Favoriten ab

Arnsberg Das Voting zum Wettbewerb „Junges Engagement“ zur Förderung ehrenamtlicher Arbeit junger Menschen in Arnsberg und Sundern beginnt.

Sie alle verbindet eins: 14 junge Menschen aus Arnsberg und Sundern gucken nicht nur zu, sondern packen in ihren Bereichen mit an. 14 junge Menschen stehen ab heute im Voting zur Wahl für unseren mit 6000 Euro dotierten Wettbewerb „Junges Engagement“.

Stimmen Sie jetzt hier ab>>>>

Folgende Kandidaten stehen zur Wahl: André Siepmann (Kolpingjugend Arnsberg), Alicia Sommer (Heimatbund Neheim-Hüsten), Anna-Lena und Christin Hübner (SV Neptun Neheim-Hüsten), Ben Naramski (Freiwillige Feuerwehr Arnsberg), Matthias Fricke (St. Hubertus Schützenbruderschaft Müschede), Daniel Botte (Arnsberger Bürgerschützengesellschaft), Celine Windt (Neheimer Jägerverein), Andreia Silva Ferreira (Schützenbruderschaft St. Johannes Neheim), Kristin und Sabrina Gierschewski (TuS Niedereimer), Diana Drees („Glückskinder“ TV Arnsberg), Noah Wachholz (TuS Sundern Fußball), Hannah Steven (TuS Sundern Schwimmen).

Das „Junge Engagement“ wird von unserer Zeitung in Kooperation mit der Brauerei Veltins und Westenergie statt. Der Wettbewerb will ein Stück Anerkennungskultur für Ehrenamtliche im Alter von 16 bis 29 Jahren sein, die sich für Projekte, Vereine, Initiativen oder Projekte in Arnsberg und Sundern engagieren. Die Preisträgerinnen und Preisträger erhalten am Ende insgesamt 6000 Euro für ihre Engagementsfelder. 2000 Euro gehen an den ersten Platz, 1500 Euro an Rang zwei, 1000 Euro an Rang drei und je 500 Euro an die Ränge 4 bis 6.

Immer stimmungsvoll_ Junges Engagement Preisverleihung 2019 in der Kulturschmiede. Foto: Wolfgang Becker / WP Sundern

Alle Nominierten werden mitsamt Begleitungen aus ihren Freundeskreis, der Familie oder den Vereinen zu einer kurzweiligen und auf die junge Zielgruppe abgestimmten Preisverleihung am Freitag, 12. Januar, in die Kulturschmiede Arnsberg eingeladen. Hier wird dann auch das Geheimnis gelüftet, wer die Gewinner des diesjährigen Wettbewerbs (er wird alle zwei Jahre ausgerichtet) sind.

Und wie werden die Sieger nun ermittelt?

Das Voting spielt eine zentrale Rolle, denn es zählt neben einer Wertung der Jury exakt zu 50 Prozent. Das Juryergebnis setzt sich aus unabhängig voneinander getroffenen Bewertungen der drei Kooperationspartner WP, Veltins und Westenergie zusammen. Sowohl aus dem Voting als auch aus der Jury werden Platzierungspunkte gegeben, die zum Endergebnis addiert werden.

Die Abstimmung beginnt am 1. Dezember und endet am 31. Dezember. Bis dahin kann nach Registrierung täglich einmal abgestimmt werden. Die Registrierung sorgt dafür, dass das Voting nicht „ausgetrickst“ werden kann. Ein Zwischenstand wird bei der Abstimmung nicht genannt.

Erstmals fand der Wettbewerb im Jahr 2013 statt - aufgrund von Corona fand die letzte Preisverleihung im kleinen Rahmen 2021/2022 im Schneegestöber unter dem Tribünendach im Stadion Große Wiese statt. Die Unterstützer stehen seit Jahren hinter dem Format - und finden es aktueller denn je. „Junges Engagement ist in aktuellen Zeiten, in denen die Mitgliederzahlen in Vereinen leider rückläufig sind, enorm wichtig. Nur durch das ehrenamtliche Engagement vieler Menschen, kann Vereinskultur in all seinen positiven Ausprägungen aufrechterhalten werden“, sagt Julia Snelinski von der Westenergie, „wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr wieder Teil dieses tollen Wettbewerbs sein dürfen und sind gespannt auf eine Vielzahl von Bewerbungen“.

Veltins-Sprecher Ulrich Biene ergänzt: „Wenn junge Menschen sich vor Ort, in ihrem Dorf, ihrem Verein oder innerhalb der Nachbarschaft engagieren, hat das eine ehrenwerte Vorbildfunktion. So etwas muss gewürdigt werden!“, sagt er. Für Veltins sei es angesichts unserer starken Verankerung in Arnsberg und ringsherum eine Herzensangelegenheit das „Junge Engagement“ zu unterstützen. „Wir freuen uns darüber, wenn unser Lebensumfeld und damit unsere Heimat durch die Schaffenskraft junger Menschen noch lebens- und liebenswerter wird“, so Biene.

