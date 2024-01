Karneval: Drei Gesellschaften ziehen an einem Strang

Arnsberg Die Arnsberger Jecken wollen es am 11. Februar gemeinsam krachen lassen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Es ist in diesem Jahr nur ein kurzer Übergang von der Weihnachtszeit bis hin zum närrischen Treiben. Denn kaum sind Schokoladen-Nikoläuse, Dominosteine und Marzipankugeln aus den Regalen der Einkaufsmärkte verschwunden oder liegen noch mit kräftigen Rabatten am Kassenbereich, kündigt sich schon die Fünfte Jahreszeit mit „Alaaf und Helau“ an. Auch die Arnsberger Karnevalisten stehen in den Startlöchern und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Geänderte Fahrtrichtung

Die drei Karnevalsgesellschaften „Klakag“ Arnsberg, „Blau-Weiß Neheim“ und „HüKaGe“ Hüsten wollen in Zukunft stärker zusammenarbeiten. Was erstmal nichts Neues bedeutet: Denn schon seit vielen Jahren wird der traditionelle Rathaussturm von den heimischen Karnevalsvereinen organisiert, zudem sind sowohl die Hüstener als auch die Neheimer Gesellschaften seit langem mit einem Karnevalswagen oder einer Fußtruppe beim „Lindwurm der Freude“ vertreten. In dieser Session wollen die drei Gesellschaften aber noch enger an einem Strang ziehen.

Christian, Katrin und Sandra waren für den „Lindwurm der Freude“ 2023 aus Neheim angereist. Foto: Wolfgang Becker

Wie schon berichtet, zieht am Tulpensonntag (11. Februar) der Umzug in geänderter Fahrtrichtung durch die Stadt. Beginn ist um 14 Uhr am Alten Markt zwischen Glockenturm und Landsberger Hof. Von dort aus ziehen die Motivwagen, Fußgruppen und Musikkapellen Richtung Neustadt bis zum Gutenbergplatz und dann wieder zurück über den Neumarkt zur Klosterstraße, wo sich der Zug auflöst. „Da die Marienbrücke gesperrt ist, halten wir auf der Klosterbrücke und auf dem Brückenplatz einen Rettungsweg für Einsatzfahrzeuge frei“, so Umzugsleiter Fabian Leben. Zwischen dem Kreisverkehr Ruhrstraße/Bömerstraße und dem Kreisverkehr Brückenplatz/Clemens-August-Straße wird der Zug in Richtung Gutenbergplatz auf der rechten Fahrbahn entlang ziehen, die gleiche Fahrbahn wird für den Rückweg genutzt.

Mehr aus Arnsberg

Auf dem Neumarkt findet dann die große Abschlussfeier statt, mit Getränken, Karnevalskirmes und einem Kinderkarussell. Zum Aufwärmen bei kalter Witterung werden die Organisatoren ein Zelt aufbauen. Bei der närrischen Abschluss-Party werden später die größte Gruppe, der schönste Wagen und das einfallsreichste Motto mit einem 50-Liter-Fass Veltins prämiert. Als Sonderpreis wird unter allen Teilnehmern eine Brauereibesichtigung bei der Firma Veltins verlost.

Wer noch beim „Lindwurm der Freude“ mitmachen möchte, kann sich melden bei Fabian Leben unter umzugsleiter@klakag.de oder 0160 96326363.

Das sind die Gesellschaften

Kleine-Arnsberger-Karnevalsgesellschaft (KLAKAG) Gegründet 1938, amtierendes Prinzenpaar: Jochen und Simone Lehnert, Kanzler: Peter Hoffmann.

Hüstener-Karnevalsgesellschaft (HüKaGe) Gegründet 1937, amtierendes Prinzenpaar: Christian Becker und Tanja Martin, 1. Vorsitzender: Markus Federupp.

Karnevalsgesellschaft „Blau-Weiß Neheim 1937“ Amtierendes Prinzenpaar: Ralf Hoffmann und Tanja Erle, Präsident: André Schumann.

