Karolinen-Hospital in Hüsten: Chirurgie erhält Auszeichnung

Hüsten. Behandlung von Bauchwandbrüchen im Karolinen-Hospital in Hüsten nach innovativen Methoden. Das war für die Auszeichnung besonders wichtig:

Das Team der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Minimalinvasive Chirurgie am Klinikum Hochsauerland Standort Karolinen-Hospital in Hüsten darf sich freuen: Für die hohe Qualität in der Behandlung von Bauchwandbrüchen hat die Deutschen Hernien Gesellschaft das Team um Chefarzt Prof. Dr. med. Ralf Czymek MBH ausgezeichnet.

Die Operation von Leisten-, Nabel- oder Narbenbrüchen, die so genannte Hernienchirurgie, ist deutschlandweit jährlich mehr als 350.000 Mal erforderlich. Bei den Weichteilbrüchen liegt eine angeborene oder erworbene Schädigung der Bauchdecke vor, die zu einer Lücke führt. Durch diesen Defekt können Anteile des Darms oder andere Gewebeteile des Bauchraumes hervortreten. „In einigen Fällen können solche Bauchwandbrüche auch lebensgefährlich werden, nämlich dann, wenn sich innere Organe (vor allem der Darm) in den Öffnungen einklemmen und abzusterben drohen“ informiert Dr. Ralf Czymek.

Neben den häufig sicht- oder tastbaren Vorwölbungen der Bauchwand, den äußere Hernien, können auch innere Hernien, zum Beispiel des Zwerchfells für Sodbrennen sorgen und die Lebensqualität deutlich einschränken.

Ständige Innovation bei Behandlung

Obwohl Bauchwandbrüche zu den Routineeingriffen in der Chirurgie zählen, ist die moderne Versorgung durch ständige medizinische Weiterentwicklung der operativen Verfahren und Innovationen der eingesetzten Materialien (beispielsweise Netze der neuesten Generation als Gewebeersatz) ein sehr interessantes Behandlungsfeld innerhalb der Chirurgie. „Ziele der durchgeführten Operationen sind unter anderem die Minimierung der so genannten Rezidivquote, also das Wiederauftreten des Bauchwanddefektes, und der Erhalt der optimalen Lebensqualität mit entsprechender körperlicher Leistungsfähigkeit“, erklärt Prof. Czymek.

Wichtiger Schritt zur Zertifizierung der Klinik Um das Qualitätssiegel „Qualitätsgesicherte Hernienchirurgie“ der Deutschen Hernien Gesellschaft führen zu dürfen, hat das Team der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Minimalinvasive Chirurgie des Karolinen-Hospitals die Einhaltung des strengen Anforderungskataloges der Fachgesellschaft gegenüber unabhängigen Prüfern nachgewiesen und belegt. „Die Auszeichnung ist für uns auch ein wichtiger Schritt auf dem angestrebten Weg zur Zertifizierung der Klinik als Hernienzentrum“, sagt Prof. Dr. Czymek. Ab September 2021 wird zudem eine wöchentliche Herniensprechstunde das Leistungsspektrum der Klinik für Allgemein- und Viszeral- und Minimalinvasive Chirurgie erweitern.

Um möglichen Rückfällen und chronischen Beschwerden vorzubeugen, setzen der Chefarzt und sein Team auf schonende Eingriffe in minimalinvasiver Operationstechnik. Außerdem sind eine ständige Weiterentwicklung der verwendeten Fixierungstechniken an der Bruchlücke ein wichtiger Teil der Arbeit. So werden im Karolinen-Hospital in der häufigen Leistenhernienchirurgie selbsthaftende Netze implantiert, die nach dem Prinzip eines Klett-Mechanismus für Stabilität sorgen. Diese Netzte müssen nicht mehr wie es früher üblich war, in der Tiefe des Gewebes verankert werden müssen.

Die Therapie von Weichteilbrüchen erfolgt zudem am Klinikum stets individuell. Je nach Alter und Gesundheitszustand des Patienten sowie der Art des vorliegenden Gewebebruchs wird über die beste in Frage kommende Therapie beraten und in Absprache mit dem Patienten entschieden. Neben den möglichen offenen Operationen ist meist ein minimalinvasiver Eingriff sinnvoll. Auch bei der Rekonstruktion des Zwerchfells aufgrund von starkem Sodbrennen ist die minimalinvasive Therapie das favorisierte Verfahren. Bei dieser Therapie sind nur sehr kleine Hautschnitte nötig, was das Risiko von Nebenwirkungen wie Wundinfektionen oder operationsbedingter Verwachsungen nachweislich reduziert.

Die Klinik für Allgemein- und Viszeral- und Minimalinvasive Chirurgie am Standort Karolinen-Hospital beteiligt ist an einer bundesweiten Qualitätssicherungsstudie der gemeinnützigen Gesellschaft „Herniamed“.

Teilnahme an Studie zur Weiterentwicklung der Therapieoptionen

Im Rahmen der Studie werden die Ergebnisse der Hernienchirurgie verschiedener Krankenhäuser in bestimmten Abständen dokumentiert und analysiert. Die Studienergebnisse fließen dann in der Klinik wiederum in die Erarbeitung von patientenindividuellen Therapieentscheidungen sowie in die Weiterentwicklung der Therapieoptionen ein. Durch die so gewonnenen überregionalen Daten können die besten Operationstechniken für die Zukunft ausgemacht werden. Gleichzeitig besteht eine externe neutrale Supervision der erreichten Behandlungsqualität vor Ort.

