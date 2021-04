Die Polizei in Meschede ermittelt nach einem ungewöhnlichen Diebstahl.

Polizei Katalysatoren bei Autohändler in Meschede erbeutet

Meschede. Ungewöhnliche Beute: Katalysatoren haben Diebe bei einem Autohändler in Meschede erbeutet. Die Polizei ermittelt.

Auf die Katalysatoren von drei Autos hatten es unbekannte Diebe in der Nacht zum Mittwoch abgesehen. Die Täter betraten den Stellplatz eines Autohändlers an der Jahnstraße.

Anschließend entwendeten sie an drei abgemeldeten Pkw die Abgasfilter. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 in Verbindung zu setzen.