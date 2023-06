Die Kaufland-Filiale in Bruchhausen hat Freitag trotz Streiks geöffnet.

Einkaufen vor Ort Kaufland in Arnsberg-Bruchhausen trotz Streiks geöffnet

Arnsberg-Bruchhausen. Einige Kaufland-Mitarbeiter streiken am heutigen Freitag, Kunden können aber trotzdem wie gewohnt einkaufen.

Anlässlich der aktuellen Tarifverhandlungen im deutschen Einzelhandel hat die Gewerkschaft Verdi am heutigen Freitag erneut zu Streiks aufgerufen. Unter anderem nehmen Mitarbeiter der Kaufland-Filiale in Arnsberg-Bruchhausen an dem Streik teil.

Wer dort einkaufen möchte: Die Filiale hat regulär geöffnet, Kunden können wie gewohnt ihre Einkäufe tätigen. „Derzeit laufen die Tarifverhandlungen im deutschen Einzelhandel. Die Durchführung von Streikmaßnahmen ist eine legitime Möglichkeit für Arbeitnehmer, ihre Forderungen zum Ausdruck zu bringen. Selbstverständlich respektieren wir die Teilnahme unserer Mitarbeiter an Streiks“, kommentiert die Kaufland-Geschäftsführung das aktuelle Geschehen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg