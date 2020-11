Bei Husten / Schnupfen ist noch keine Infektsprechstunde in HSK-Kommunen am Samstag in Arztpraxen nötig. Notfallpraxen haben nötige Kapazität.

Arnsberg / Sundern. Für den Fall, dass viele Menschen Infekte wie Husten, Schnupfen, Fieber oder Atemwegsbeschwerden erleiden und dann möglicherweise den Notfalldienst der niedergelassenen Ärzte am Wochenende überlasten könnten, hat die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) in dieser Woche eine Liste mit Arztpraxen publiziert, die am Samstag, 7. November, von 9 bis 13 Uhr eine spezielle Infektsprechstunde anbieten. Auch an den weiteren Samstagen soll es solche Infektsprechstunden geben.

Dr. Hans-Heiner Decker, Hüstener Arzt und Leiter des KVWL-Bezirks Arnsberg Foto: WP

Beim Blick auf diese Liste fällt allerdings auf, dass keine Städte aus dem Hochsauerlandkreis verzeichnet sind. Unsere Zeitung fragte daher den Leiter des KVWL-Bezirks Arnsberg, Dr. Hans-Heiner Decker, warum im HSK bzw. in Arnsberg oder Sundern keine Infektsprechstunde angeboten wird.

„Derzeit kein Zusatz-Angebot nötig“

Dr. Decker erklärt: „Das Angebot einer speziellen Infektsprechstunde ist nur dann erforderlich, wenn das Infektgeschehen stark zunimmt und mit einer Überfüllung der Notfallpraxen (in Arnsberg, Sundern, Bad Fredeburg, Winterberg, Brilon und Marsberg) gerechnet werden muss. Dies ist aufgrund des zurzeit sehr geringen Krankenstandes bezüglich Erkältungskrankheiten eindeutig in den vergangenen Wochen und Tagen nicht der Fall gewesen.“

Zurzeit etwa 40 Prozent weniger Besuch in Notfallpraxen

Es gebe derzeit auch keine Evidenz, dass es an kommenden Wochenenden zu Versorgungsengpässen in den Notfallpraxen kommen werde. Deren Auslastung lag in den zurückliegenden Wochen etwa 40 Prozent unter den sonst üblichen Besuchsfrequenzen. Als Notfallpraxis fungiert im heimischen Raum die Notfallpraxis am Hüstener Karolinenhospital. Hinzukommt die Notfallpraxis Sundern.

In Westfalen-Lippe bieten 50 Praxen Infektsprechstunde an Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) hat in dieser Woche eine Liste mit Arztpraxen veröffentlicht, die am Samstag, 7. November von 9 bis 13 Uhr eine spezielle Infektsprechstunde bei Erkältungskrankheiten anbieten. Man findet diese Liste im Internet unter folgendem Link: https://www.kvwl.de/arzt/kv_dienste/info/berichte/dok/coronavirus/liste_samstagssprechstunde.pdf Personen ohne Internetzugang können Namen der Arztpraxen mit Infektsprechstunde auch über den Patientenservice unter der Telefonnummer 116117 erfragen. In der Liste (Stand vom 4. November) finden sich rund 50 Arztpraxen mit Infektsprechstunden. Das Angebot gibt es zum Beispiel in Hagen, Hamm oder Dortmund.

Dr. Hans-Heiner Decker weist darauf hin, dass sich insbesondere Infektpatienten in den Notfallpraxen telefonisch voranmelden und keinesfalls ungeschützt und unaufgefordert diese Einrichtungen betreten sollten.

Die Tatsache, dass es noch zu keiner Erkältungswelle im heimischen Raum gekommen ist, liege laut Dr. Decker auch darin begründet , dass das Tragen von Mundschutz und Abstandswahrung in der Corona-Pandemie zu einem bisher insgesamt geringen Infektaufkommen bei Erkältungskrankheiten geführt haben könnte.