Keine evangelischen Gottesdienste in Arnsberg

Arnsberg. Ab sofort und zunächst bis zum 10. Januar 2021 hat die Evangelische Kirchengemeinde Arnsberg alle Gottesdienste ausgesetzt.

Das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Arnsberg übernimmt die am 15. Dezember durch die Landeskirche Westfalen ausgesprochenen Empfehlungen, ab sofort und über die Weihnachtstage – voraussichtlich bis zum 10. Januar 2021 – auf alle Präsenzgottesdienste und andere kirchliche Versammlungen in Gebäuden und unter freiem Himmel zu verzichten.

Bis zuletzt hatte man die Hoffnung, zumindest unter freiem Himmel auf der Schützenwiese in Arnsberg und in der großen Schützenhalle in Oeventrop zu Heilig Abend ein Gottesdienstangebot machen zu können. „Die dynamische Entwicklung der Corona-Pandemie lässt uns aber keine andere Wahl. Wir schließen uns damit den allgemeinen Empfehlungen an, Kontakte und Begegnungen von Menschen massiv zu reduzieren“, so der Pressespreche der Evangelischen Kirchengemeinde Arnsberg, Friedhelm Walter.

Walter weiter: Schon bei den Anmeldungen zu diesen Gottesdiensten mussten wir feststellen, dass die Menschen aufgrund der Corona-Pandemie sehr verunsichert sind. Bereits im Vorfeld hatten wir deshalb ein Schreiben an alle evangelischen Haushalte in Arnsberg vorbereitet, welche Gedanken uns vor Ort zum diesjährigen Weihnachtsfest bewegen. Dieses Schreiben wird zum Wochenende in die Post gehen.

Alternativen

Wir dürfen auf ein breites Angebot von Gottesdiensten im Fernsehen und in den Programmen des Rundfunks verweisen. Lokal findet man auf der Homepage der Kirchengemeinde unter https://www.evangelisch-in-arnsberg.de zudem Ideen für eine Andacht zuhause oder Videos zu bisherigen Veranstaltungen in der Adventszeit. „Weil Gott in die Welt und zu den Menschen kommt, wird es Weihnachten – auch in diesem Jahr“, mit diesen Worten enden die Empfehlungen der Landeskirche. Diesem Segensgruß schließen wir uns gerne für alle Arnsberger an.