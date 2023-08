Keine Live-Bilder aus Arnsberg von der „Deutschland Tour“

Arnsberg. Live-Übertragungen aus Arnsberg wird es bei der Deutschland Tour nicht geben. Auch ARD- und ZDF-Livestream strahlen erst ab frühestens 15 Uhr aus.

Die 3. Etappe der Deutschland Tour von Arnsberg nach Essen wird nicht von Beginn an im öffentlich-rechtlichen Rundfunk übertragen.

Der Sportschau Livestream am Samstag, 26. August, beginnt im Netz erst um 15.30 Uhr - also knapp zwei Stunden nach dem Start in Arnsberg. Die gehegte Hoffnung vieler Beteiligten aus Arnsberg auf schöne Fernsehbilder wird sich damit - zumindest live - vor ganz großem Publikum nicht erfüllen. Die ARD-Liveübertragung im Fernsehen beginnt am Samstag erst um 16.03 Uhr. Stadtmarketing und auch Aktives Neheim hatten auf „Fernsehbilder am Samstagnachmittag zur besten Zeit“ aus Arnsberg gehofft.

Auch am Freitag, wenn die Tour ins Sauerland hineinfährt und in Winterberg das Ziel erreichen wird, gibt es nicht von Beginn an Live-Bilder im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der ZDF-Sportstudio-Stream wird ab 15 Uhr berichten, doch die Aufmerksamkeit auf die Kanu-Sprint-WM und einen Bericht vom Basketball-WM-Spiel Japan gegen Deutschland teilen. Live im TV gibt es die Deutschland Tour dann ab 15.30 Uhr, aber zwischendurch wird auch hier Basketball gezeigt.

Eurosport 1 kündigt an beide Etappen jeweils ab 15 Uhr im „free TV“ zu präsentieren. „Discovery plus“ plus bittet die Zuschauer am Freitag ab 15.05 Uhr und am Samstag sogar erst ab 16.05 Uhr zum Livestream.

