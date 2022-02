Kellerbrand in Neheim – etwa 45 Feuerwehrkräfte vor Ort

Feuerwehreinsatz in Neheim: Etwa 45 Einsatzkräfte waren vor Ort, um einen Kellerbrand in der Straße "Zum Besenberg" zu löschen.

Neheim. Feuerwehreinsatz in Neheim: Wegen eines Kellerbrandes in der Straße „Zum Besenberg“ wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Was bislang bekannt ist.

Die Feuerwehr war wegen eines Kellerbrandes in einem Haus in der Straße „Zum Besenberg“ in Neheim im Einsatz. Der Brand wurde der Dienststelle am Mittwochnachmittag gemeldet. Ein Menschenleben war jedoch nicht in Gefahr, wie die Feuerwehr in einer Mitteilung bestätigt.

Etwa 45 Einsatzkräfte des Löschzuges Neheim sowie der hauptamtlichen Wachen waren vor Ort, die das Feuer in dem entsprechenden Kellerraum unter schwerem Atemschutz löschten. Anschließend wurde das Gebäude belüftet. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, wie HSK-Polizeisprecher Sebastian Held auf Anfrage dieser Redaktion erklärt. NST

