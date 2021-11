Kinder erschreckend gut trainiert im Masken-Leben

Neue Maskenpflicht in Klassenzimmern rennt in den Schulen in Arnsberg und Sundern offene Türen ein. Hier haben eh fast alle weiter Maske getragen.

Frau Gebauer nimmt eine neue Wende. In der kommenden Woche will die NRW-Schulministerin erörtern, dass an Schulen möglicherweise doch wieder die Maskenpflicht gelten soll. Natürlich ist und war ohne Maske alles schöner, doch sieht die Realität in Klassenräumen nach dem Anstieg der Coronazahlen doch längst verantwortungsvoller aus als es Politik zuweilen wahrnehmen möchte.

Es ist ja nicht so, dass in Schulen niemand mitbekommt, was draußen in der uns alle so belastenden Coronawelt so passiert. Und da braucht es dann eben nicht immer erst einen ministeriellen Erlass, der entschlossenes politisches Handeln aufzeigen will. In den Klassenzimmern machen sich Schulen zum Glück auch eigene Regeln. Und da blieben in vielen Fällen die Masken auf. Zum Beispiel, dann wenn Kinder wussten, dass sich in ihren Reihen Mitschülerinnen oder -schüler befinden, die gesundheitliche Vorschädigungen und somit ein besonders hohes Risiko im Falle einer Infektion haben. Und auch viele Eltern bitten ihre Kinder grundsätzlich zur Vorsicht, wenn sie sich in öffentlichen geschlossenen Räumen bewegen. Es ist nicht so, dass diese Pandemie wieder eine Chance hatte, weil wir alle inklusive der Schulen mal wieder unverantwortlich gehandelt haben. Es galt, so zeigten doch viele Gespräche hier mit den Schulen vor Ort, das Motto: Maske auf, wo möglich, nötig und vertretbar. Da bedarf es wahrlich keiner administrativer Geistesblitze.

Hohe Selbstverantwortung

Mit der Maskenpflicht werden die Schulen in Arnsberg und Sundern - wie wohl überall im Land - daher keine Probleme haben. Diese „Belastung“ nehmen doch alle gerne in Kauf, wenn dadurch verhindert werden kann, dass es wieder zu Schulschließungen kommt. Gleiches gilt übrigens auch für Sportvereine, in denen mit ungeimpften Kindern gearbeitet wird. Ich kenne kaum einen Club, der nicht etwas mehr Schutz von sich aus organisiert als es Corona-Schutzverordnungen vorgeben. Auch hier wird verantwortungsvoll auf Inzidenzentwicklungen vor Ort reagiert, um die Bewegungsangebote für Kinder so lange wie möglich aufrecht erhalten zu können.

Das alles klappt: Unsere tapferen Kinder sind inzwischen doch so gut trainiert im ein Stück Leichtigkeit nehmenden „Maske auf, Maske ab“-Leben. Erschreckend gut sogar...

