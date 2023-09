Kinder in Arnsberg/Sundern: Hier die Tipps für die Ferien

Am 6. Oktober geht es für interessierte Kinder und Jugendliche mit dem KiJu nach Fort Fun. Welche Highlights es noch in allen Jugendzentren in Arnsberg und Sundern gibt.

Arnsberg/Sundern. Die Herbstferien stehen vor der Tür. Doch wie können Kinder und Jugendliche ihre Freizeit in Arnsberg und Sundern verbringen? Hier ein paar Tipps

Spielen, mit Freunden quatschen oder einfach nur chillen - das dürfte wohl der Wunsch vieler Kinder und Jugendlicher sein, wenn es um die Freizeitgestaltung in den Herbstferien geht. Doch das geht auch in den Jugendzentren in Arnsberg, Neheim, Hüsten und Sundern. Sie bieten sogar einiges mehr - für all diejenigen, die sich auch noch kreativ, technisch, sportlich oder kulturell betätigen möchten.

Das Ferienprogramm des Kinder- und Jugendzentrums (KiJu) in Neheim

Einige Angebote des KiJu in Neheim sind kostenlos - andere wiederum gegen einen kleinen Obolus buchbar. In Kooperation mit weiteren Akteuren bietet das Jugendzentrum in Neheim ein kunterbuntes und spaßgeladenes Ferienprogramm:

Montag, 2. Oktober, 11.30 bis 16 Uhr

Outdoor - Escape Spiel: Mit Herausforderungen und Überraschungen helfen die Kinder und Jugendlichen einem Gespenst in Alt-Arnsberg bei einer wichtigen Prüfung.

Alter 12 bis 26 Jahre | Kosten: 5 Euro.

Mittwoch, 4. Oktober, 15 bis 19 Uhr

Offener Treff ohne Anmeldung: Hier können Kinder und Jugendliche spielen, quatschen und chillen.

Alter 6 bis 26 Jahre | Kosten: frei.

Donnerstag, 5. Oktober, 11 bis 16 Uhr

3 Länder an einem Tag: an einem Tag lernen Kinder und Jugendliche aus drei unterschiedlichen Ländern die Kultur kennen. Was wird woanders gegessen? Wie verbringt man in anderen Ländern seine Freizeit? (Interkulturelle Wochen 2023)

Alter 8 bis 26 Jahre | Kosten: 3 Euro.

Freitag, 6. Oktober, 8.45 bis 17 Uhr

Fort Fun: Im Freizeitpark Fort Fun können Kinder und Jugendliche auf dem Riesenrad, den Achterbahnen und bei den Shows einen aufregenden Tag erleben.

Alter 8 bis 26 Jahre | Kosten: 20 Euro.

Montag bis Donnerstag, 9. bis 12. Oktober, jeweils 10 bis 16 Uhr

GAMEJAM Neheim: In Kooperation mit der Stadtbibliothek Neheim und gefördert durch das Projekt „Stärker mit Games“ bietet das KiJu an, dass Kinder und Jugendliche ein eigenes Online-Spiel entwickeln.

Zunächst holen sich alle Ideen bei analogen und digitalen Spielen, danach können sie ihr eigenes Spiel gestalten.

Alter 8 bis circa 12 Jahre | Kosten: frei.

Mittwoch, 11. Oktober, 15 bis 19 Uhr

Offener Treff ohne Anmeldung: Hier können Kinder und Jugendliche spielen, quatschen und chillen.

Alter 6 bis 26 Jahre | Kosten: frei.

Freitag, 13. Oktober, 10 bis 14 Uhr

Spiele testen und frühstücken: Nach einem gemeinsamen Frühstück lernen die Kinder und Jugendlichen alte und neue Spiele kennen. Welche sind gut? Die jungen Menschen können KiJu-Spieletester werden und die Spiele bewerten.

Alter 8 bis 26 Jahre | Kosten: 2 Euro.

Eine Anmeldung ist möglich unter: https://www.kiju-neheim.de/anmeldung-ferienprogramm/

Das Ferienprogramm des Jugendbüros in Sundern

Auch das Jugendbüro wartet mit vielen tollen Highlights für die Herbstferien auf. Diese übersichtlich aufgelistet auf der Webseite „Unser Ferienprogramm“.

Hier nur all die Veranstaltungen, in denen noch Plätze frei sind:

Dienstag, 10. Oktober, 9.15 bis 15.45 Uhr

Prima Klima: Auf geht’s zur Fachhochschule Meschede, um in dem Kurs mit verschiedenen Experimenten zu messen und herauszufinden, was das Klima in den Städten beeinflusst.

Alter 11 bis 13 Jahre | Kosten: 1 Euro | Hier gehts zur Anmeldung!

Piratenschatzsuche: Überraschung.

Alter ab 8 Jahre | Kosten: 10 Euro | Hier gehts zur Anmeldung!

Donnerstag, 12. Oktober, 8 bis 18 Uhr

Oberhausen - Gasometer & Centro: Ausstellung „Das zerbrechliche Paradies“ im Gasometer. Im Anschluss Shopping Center „Centro“. Gemeinsam mit dem Jugendzentrum in Hüsten.

Alter 12 bis 18 Jahre | Kosten: 10 Euro| Hier gehts zu weiteren Infos und zur Anmeldung!

Freitag, 13. Oktober, 12 bis 15.30 Uhr

Kinobesuch Super Mario: Mit dem Bus zum Residenz Kino in Arnsberg.

Alter 6 bis 8 Jahre | Kosten: 5 Euro | Weitere Infos und Anmeldung!

Das Ferienprogramm des Jugendzentrums in Hüsten

Donnerstag, 5. Oktober, 15.15 bis 18.45 Uhr

Mit dem Jugendcafé Gammon geht es zum Planet Lasertag nach Arnsberg. Treffen ist am Jugendzentrum in Hüsten.

Alter ab 10 Jahre | Kosten: 10 Euro | Anmeldung unter den Tel.-Nummern: 02932-892301, 016093445706 oder 015167704058.

Dienstag, 10. Oktober

Offener Treff (ab 10 Jahre)

Donnerstag, 12. Oktober, 9.30 bis 18 Uhr

Oberhausen - Gasometer & Centro: Ausstellung „Das zerbrechliche Paradies“ im Gasometer. Im Anschluss Shopping Center „Centro“. Gemeinsam mit dem Jugendbüro in Sundern.

Alter 12 bis 18 Jahre | Kosten: 10 Euro | Anmeldung unter den Tel.-Nummern: 02932-892301, 016093445706 oder 015167704058.

Ferienprogramm im Jugendtreff Moosfelde

Montag, 9. Oktober: Offener Treff (ab 10 Jahre)

Ebenso jeweils am Mittwoch, 4. und 11. Oktober; Freitag, 6. und 13. Oktober.

Ferienangebot des Familienbüros der Stadt Arnsberg

Freitag, 13. Oktober, 11 bis 16.30 Uhr

Japan Tag im Peter- Prinz- Bildungshaus (Ehmsenstraße 7, 59821 Arnsberg).

Verschiedene Workshops (Onigiri, Origami, 3D- Druck, Daruma aus Naturstein, erste japanische Wörter,...) und weitere Angebote (Cosplay, Fotobox, VR- Rundgang durch Tokio, Kurzfilme,...) rund um Japan und die japanische Kultur. Alle Angebote sind kostenlos. Eine Vorabanmeldung ist nicht erforderlich.

JBZ Arnsberg und sein Ferienprogramm für die Herbstferien 2023

Montag, 2. Oktober 15.30 bis 17 Uhr

Herbstliche Flaschen gestalten (Mit Anmeldung im JBZ)

Der Treff hat geschlossen.

Dienstag, 3. Oktober: geschlossen

Mittwoch, 4. Oktober

15.30 bis 17 Uhr: Herbstliche Flaschen gestalten (Mit Anmeldung im JBZ).

15 bis 21 Uhr: Nintendo Switch ganz groß auf der Leinwand im Saal spielen.

Donnerstag, 5. Oktober 15 bis 21 Uhr

Turnier Nintendo Switch auf der Leinwand. Heißer Kakao für alle.

Freitag, 6. Oktober 15 bis 21 Uhr

Turnier Nintendo Switch auf der Leinwand. Heißer Kakao für alle.

Parallel zum Herbstferienprogramm findet auch die Zirkusfreizeit „Fantastello“ des JBZ Arnsberg statt.

Montag, 9. Oktober

15 bis 21 Uhr: Waffel-Tag im Offenen Treff

15.30 bis 17 Uhr: Herbstliche Mobile basteln (mit Anmeldung)

Dienstag, 10. Oktober, 15 bis 21 Uhr

Salat-Tag; Mädchenraum-Umgestaltung

Mittwoch, 11. Oktober

15 bis 21 Uhr: Suppentag

15.30 bis 17 Uhr: Herbstliches Mobile basteln (mit Anmeldung)

Donnerstag, 12. Oktober, 15 bis 21 Uhr

Nudel-Tag und Offener Treff

Freitag, 13. Oktober, 15 bis 21 Uhr

Pizza-Tag und Offener Treff

Das Ferienprogramm des Jugendtreffs Gierskämpen

Mittwoch, 4. Oktober, 12 bis 18 Uhr

Beauty / Basketball / Kochen.

Donnerstag, 5. Oktober

Lasertag ab 11 Jahre.

Freitag, 6. Oktober

Grusel-Abend 18 bis 22 Uhr, ab 12 Jahre.

Montag, 9 Oktober

Übernachtung im Treff ab 12 Jahre. Beginn 19 Uhr (bis 10 Uhr am Dienstag, 10. Oktober).

Mittwoch, 11. Oktober, 11 bis 17 Uhr

Kochen / Backen / Spiele

Donnerstag, 12. Oktober

Feuerwehrmuseum ab 6 Jahre (Anmeldung)

Freitag, 13. Oktober

Klettern ab 8 Jahre und 120 cm Körpergröße. (Anmeldung)

Kontakt zum Jugendtreff Gierskämpen auch via Facebook und Instagram.

Insgesamt bieten die Herbstferien also ein buntes Programm für Kinder und Jugendliche aus Arnsberg und Sundern. Weitere Informationen zu den einzelnen Aktionen finden Interessierte auch auf den Webseiten der einzelnen Jugendzentren und im Social Web.

