Kinder- und Jugendparlament für Arnsberg angeregt

Eine Initiative von jungen Arnsbergern und Arnsbergerinnen bringt neue Bewegung in eine nicht ganz junge Idee. Über eine Bürgeranregung nach Paragraph 24 der Gemeindeordnung NRW haben sie die Einführung eines Kinder- und Jugendparlaments angeregt. Unterzeichnet war die Anregung zunächst von zehn Personen. Inzwischen wurde das formale Schreiben im Rathaus an Bürgermeister Ralf Paul Bittner überreicht.

Arnsberg hat ein solches „Parlament“ bislang nicht, während es in der Nachbarstadt Sundern bereits seit einigen Jahren arbeitet. Auch in Brilon macht die Stadt gute Erfahrungen mit einem Jugendparlament. Die bislang einzigen gewählten und in die Ratsabläufe eingebundenen gewählten Gremien sind in Arnsberg der Seniorenbeirat und der Integrationsrat. Der Entscheidungen werden bei Ratsbeschlüssen immer zumindest zur Kenntnis genommen und politisch thematisiert.

Arnsberg Rede- und Antragsrecht im Rat gewünscht In der Bürgeranregung heißt es, dass das Kinder- und Jugendparlament ein Rede- und Antragsrecht im Rat der Stadt Arnsberg haben soll. Gewählt und informiert werden sollen die Vertreter des beantragten Gremiums über die weiterführenden Schulen. Wunsch der Antragsteller ist, dass das Kinder- und Jugendparlament in Arnsberg bereits zu Beginn des Schuljahres 2020/21 an den Start gehen kann. Die Initiatoren verweisen auf organisatorische Rahmenhilfe der Institution „Jugendbeteiligung in NRW“, die viel Erfahrung in der Beratung von Kommunen bei der Einsetzung jugendpolitischer Gremien habe. Unterzeichnet wurde der Antrag von Achim Niemand, Daniel Wagner, Kai Kloppsteck, Alexander Kaiser, Laura Niemand, Swen Salewski, Maik Karle, Fabian Schrieck, Florian Bordieck und Mats Finkeldei.

Der Vorschlag der Gruppe war in einer lockeren Runde entstanden, und alle Akteure sprachen sich sofort für eine schnelle Einbringung aus. Achim Niemand, Lehrer am Franz-Stock-Gymnasium in Arnsberg, hat sich federführend um die inhaltliche Erarbeitung gekümmert. „Die Einrichtung eines Kinder- und Jugendparlaments ist vor dem Hintergrund des sichtbaren politischen Engagements der Jugend nicht nur zeitgemäß, sondern auch ein wichtiger Impuls zur Stärkung der Demokratie insgesamt. Dazu können wir in Arnsberg einen wichtigen Beitrag leisten“, so Niemand.

Die Antragsteller verweisen auf „das große politische Interesse der Kinder und Jugendlichen der Stadt Arnsberg“, das auch bei den „Fridays for future“-Demonstrationen erlebt worden war und gezeigt habe, wie „zeitgemäß und notwendig“ ein solches Gremium ist. „Kinder und Jugendliche sollten viel mehr als bislang an den sie betreffenden politischen Entscheidungen in der Stadt mitwirken“, schreiben die Initiatoren in ihrem Antrag.

Nicht über die politischen Wege eingebracht

Auch das jüngste Ratsmitglied der Stadt Arnsberg, Daniel Wagner, gehört zu den Unterzeichnern der Initiative: „Die Einführung eines Kinder- und Jugendparlaments haben wir bewusst nicht über die üblichen politischen Wege eingebracht, da es sich für uns um ein wichtiges überparteiliches Thema handelt.“ Wagner stellt klar, dass es sich bei seinem Engagement für diese Sache ausdrücklich um eine Idee als junger Bürger und nicht als Fraktionsmitglied der Arnsberger FDP handelt. Seine Unterstützung der Idee des Kinder- und Jugendparlaments sei nicht parteipolitisch zu betrachten.

Sehr wohl aber wird sich die Politik nun damit beschäftigen müssen. Bürgermeister Ralf Bittner freut sich über die Initiative der Gruppe: „Es ist toll zu sehen, dass junge Menschen Interesse an der Entwicklung unserer Stadt haben. Wir wollen Jugendlichen bei unseren Entscheidungen mehr Gehör verschaffen – daher begrüße und unterstütze ich gern ein Mehr an Partizipation für Kinder und Jugendliche. Die Anregung ist als Initialzündung gemeint – und genau so greife ich den Vorschlag auch auf.“

Bittner macht auf Nachfrage unserer Zeitung klar, dass der Vorschlag nun politisch eingebracht werde. Im Haupt- und Finanzausschuss und im Fachausschuss müsse zunächst über die Idee beraten werden. „Anschließend können wir die Anregung gegebenenfalls ausgestalten. Dann müssten wir uns Gedanken machen, insbesondere wie wir Jung und Alt gemeinsam denken und berücksichtigen können.“ Genau das bereitet Bittner offenbar die „größten Bauchschmerzen“, weil er nicht will, dass sich Seniorenbeirat und ein Jugendparlament zu stark konkurrierend gegenüberstehen. „Das wäre dann schade“, so Bittner. Und es würde der Ratspolitik die Entscheidungsfindung auf dem politischen Parkett noch schwieriger machen.

Auf jeden Fall aber begrüßt er mehr politische Beteiligung junger Menschen in der Stadt. Es müsse ein „Forum für junge Menschen mit administrativer Verknüpfung an den Rat“ gefunden werden. „Den Königsweg kenne ich aber noch nicht“, sagt Bittner.

In Sundern läuft Ideen-Austausch

In Sundern besteht das Jugendparlament aus 15 Mitgliedern. Im Juli 2019 wurde Sabrina Schültke zur Vorsitzenden und Nachfolgerin von Niklas Latusek gewählt. Am Samstag waren Jugendliche in Sundern auf Initiative des dortigen Jugendparlaments zusammengekommen, um vor Ort eigene Ideen und Kritik direkt mit der Stadtverwaltung und der Politik zu besprechen. Bürgermeister Ralph Brodel lobte die Veranstaltung am Wochenende in einem Facebook-Beitrag als „richtig guter Austausch mit klaren Ideen, wie zum Beispiel der Prüfung eines Nachtbusangebots und der Abfrage nach Möglichkeiten für Treffpunkten in allen Dörfern“.



Kommentar von Martin Haselhorst

Die Beteiligung junger Menschen an politischen Entscheidungen ist im Grundsatz nicht zu diskutieren. Das kann nicht damit abgetan werden, dass diesen doch gerade in der Kommunalpolitik mit dem Wahlrecht ab 16 Jahren und den Möglichkeiten des Engagements in Parteien doch alle Türen offen stehen würden. Das mag ja sein, ist aber nicht die Antwort auf eine berechtigte Forderung. Junge Menschen brauchen eigene Gremien, um ihre Ideen zu entwickeln und die Zukunft ihrer Stadt zu denken. Die Lösung kann, aber muss nicht ein Kinder- und Jugendparlament sein. Gerade in Arnsberg hat es viele Bemühungen gegeben, die Bedürfnisse junger Menschen systematisch zu erfassen und in konkrete Projekte münden zu lassen. Das Projekt „Generation Zukunft“ vor einigen Jahren war ein gutes Instrument, dass es vielleicht eher zu verstetigen gilt als nun ein Kinder- und Jugendparlament unabhängig davon als ganz neuen Anlauf daneben zu stellen.

Möglicherweise macht es ja eine Kombination. Alle fünf Jahre ein „Generation Zukunft“-Durchlauf, der einem sich zweijährig über Wahlen an weiterführenden und Berufsschulen erneuernden „Kinder- und Jugendparlament“ oder ähnlichem Gremium gute Denkansätze, Vorlagen, Aufträge und Daten geben könnte. Die Verknüpfung zur Partei- und zur Ratspolitik könnte hergestellt werden, dadurch dass alle Ratsfraktionen einen Vertreter der entsprechenden Altersklasse aus ihren Reihen in das Gremium entsenden können. Wie immer so eine Konstruktion am Ende auch aussieht: Sie muss jungen Menschen zeigen, dass ihre Anliegen ernst genommen werden und nicht auf die Schnelle mit „Skaterbahnen“ und „Jugendräumen“ befriedigt werden. Vorgemacht werden darf nichts: ohne eigenes Engagement ist immer wenig zu erreichen, und auch ein „junges Anliegen“ kann auf der Suche nach politischen Kompromissen in der Stadt mal unter die Räder kommen.