Kinderbetreuung in Arnsberg auch während der Winterferien

Ferienbetreuung in den Sommerferien bietet die Stadt schon lange an (Archivfoto aus 2019). Auch in den Winterferien 2024 findet vom 2. bis 5. Januar 2024 eine Ferienbetreuung an ausgewählten OGS-Standorten in Arnsberg statt.

OGS-Ferienbetreuung: Online-Anmeldung startet am 26. November

In den Winterferien 2024 findet vom 2. bis 5. Januar 2024 eine Ferienbetreuung an ausgewählten OGS-Standorten in Arnsberg statt. Eltern erhalten hierzu einen Elternbrief durch die Schulen. Für die Anmeldung steht eine neue Internetplattform zur Verfügung, die nicht von den derzeitigen technischen Einschränkungen durch den Cyberangriff betroffen ist. Registrierung und Anmeldung für die Ferienbetreuung sind in der Zeit vom 26. November, 9 Uhr, bis 3. Dezember, 23.30 Uhr, möglich unter www.unser-ferienprogramm.de/arnsberg





Die Platzvergabe erfolgt in der Reihenfolge der eingehenden Anmeldungen. Ist die Höchstgrenze erreicht, sind für die jeweilige Schule nur noch Anmeldungen für die Warteliste möglich. Eine Anmeldung auf die Warteliste erhebt allerdings keinen Anspruch auf einen Platz an einem anderen Standort. Bei Bedarf kann die Anmeldung bei einem alternativen Standort erfolgen. Sofern eine Anmeldung, direkt oder auf Warteliste, nicht mehr benötigt wird, werden Eltern gebeten, diese direkt im Programm zu stornieren. Da die Plätze an allen Betreuungsstandorten begrenzt sind, wird darum gebeten, Kinder nur dann anzumelden, wenn Bedarf besteht.

