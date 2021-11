Kinderchor Bruchhausen: Engagement für die Bäume des Lebens

Arnsberg. Kinderchor Bruchhausen bringt sich vorbildlich in unsere Aktion „Waldretter“ ein und freut sich auf Pflanzfest am 20. November

Die Waldrettung und die Wiederaufforstung unserer durch Klimakrise, Stürme und Borkenkäfer-Kalamitäten arg gebeutelten Wälder sind Zukunftsaufgaben. Die Kinder des Kinderchores Bruchhausen sind die Zukunft. Was passt da mehr, als dass sich die kleinen Sängerinnen und Sänger ganz aktiv in das von unserer Zeitung gemeinsam mit der Waldlokal-Initiative organisierte Projekt „WP-Waldretter“ und das dazugehörige Pflanzfest am 20. November vom 11 bis 14 Uhr auf einer Fläche oberhalb der Bruchhausener SGV-Hütte einbringen wollen.

Mitmachen und Waldretter werden Unsere Zeitung beteiligt sich auch finanziell an der Aktion. Für jeden neuen Leser pflanzen wir einen Baum in der Region. Der Verlag hat zugesagt, mindestens 1500 Bäume zu spenden. Für Leser, die einen neuen Leser werben, gibt es ein Angebot unter aufforsten Eine Baumspende ist ab einem Betrag von 5 Euro möglich. Dafür wird die Fläche hergerichtet, ein Setzling gepflanzt und gepflegt. Hier geht’s zur Spende: waldretter Baumpate werden: Da die Wiederaufforstung eine Generationenaufgabe ist, kann man auch Baumpate werden. Für monatlich 10 Euro wird der Spender Pate einer 50 Quadratmeter großen Waldfläche, um für eine kontinuierliche Wiederaufforstung zu sorgen. Wer 19 Euro monatlich spenden möchte, wird Pate von 100 Quadratmetern Mischwald. Hier geht es zu den WP-Waldrettern. Details: waldlokal.com/waldretter-projekt

Die Kinder sind bereit. Mit Gummistiefeln und Matschhose wollen sie zum Pflanzfest antreten, um „ihren Wald“ wieder wachsen zu lassen. Vor allem aber wollen sie einer Hoffnung eine Stimme geben. Einstudiert wird das Lied „Baum des Lebens - Rückkehr zur Vernunft“ - es stammt aus der Feder von Rolf Zuckowski und wurde auch im Rahmen des Tabaluga-Musicals von Peter Maffay interpretiert. Der Text spricht aus der Seele und hat Potenzial, zu einer Hymne für das WP-Waldretter-Projekt zu werden. „Ich geb den Vögeln ihr Zuhaus, die Bienen fliegen ein und aus. Wer zu mir kommt macht seine Reise nicht vergebens, Ich brauch die Erde, Luft und Licht. Und bis mein letzter Zweig zerbricht, bin ich für alle der Baum des Lebens“, heißt es dort im Refrain.

Nachahmer erwünscht

Diese Worte wiegen schwer - erst recht, wenn sie beim Pflanzfest am 20. November aus den Kehlen von Kindern kommen. Der Kinderchor will sich auch anderweitig einbringen. Der Verein spendet zehn Bäume und gibt auch so seinen Obolus zur Kollektivaufgabe Wiederaufforstung und kann und will so Vorbild für hoffentlich viele Nachahmer sein. „Ist doch schön, wenn die Kinder sehen können, wie ihre Bäume wachsen“, so Chor-Schriftführerin Kathrin Lingemann.

Der Kinderchor in Bruchhausen besteht seit dem Jahr 2015 und bringt inzwischen rund 40 Kindern - die meisten aus Bruchhausen - im Alter zwischen sechs und 16 Jahren die Vokalmusik näher. Chorleiterin Katrin Schrautzer betreut die Kinder in zwei Gruppen: die Grundschülerinnen und -schüler singen bei den „Küken“, die Älteren sind die „Duck Teens“. Viele stießen über die von der Chorleiterin angebotenen musikalischen Früherziehung in den Chor. „So wachsen die Kinder dann da rein“, so Katrin Schrautzer.

Vorfreude auf ein Musical

Im Dorf Bruchhausen ist der Kinderchor bereits eine Institution. „Wir hatten bis zu der Corona-Pandemie viele Auftritte im Dorf“, erzählt Kathrin Lingemann. Groß zusammengeschweißt hat die Gruppe die Durchführung des Musicals „Leben im All“, das 2019 aufgeführt wurde. Die Kinder und auch die Eltern schwärmen davon noch immer und freuen sich auf einen neuen Plan: „Nächstes Jahr planen wir ein neues Musical“, so die Chorleiterin. „Und die Chorarbeit macht hier allen Spaß, und das nicht nur den Kindern“, ergänzt Kathrin Lingemann. Damit diese erfolgreich fortgesetzt werden kann, wird der Kinderchor erneut einen Adventskalender verkaufen, der hinter seinen Kläppchen Q-Codes bietet, über die 24 liebevolle Beiträge aller Art des Kinderchores versteckt sind.

Beim Pflanzfest wollen sich die Kinder nicht nur präsentieren, sondern ein Stück weit Verantwortung für „ihren Wald“ übernehmen. Die als künftiges „Waldlokal“ zu bepflanzende Fläche liegt schließlich unmittelbar am Dorfrand und steht in der ja noch kleinen Welt der Kinder stellvertretend alle Funktionen eines gesunden Waldes auf: Erholungsraum, Lärmschutz, Wasserspeicher und Naturraum.

Wer noch Waldretter werden und sich als Baumspender oder -pate engagieren will, kann das noch tun. Er erhält dann auch eine Einladung zum Pflanzfest im künftigen „Waldlokal“ Bruchhausen, das symbolisch für weitere Aufforstungsflächen in Arnsberg und Sundern steht. wp.de/waldretter

