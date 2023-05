Feuerwehr Kinderfeuerwehr in Sundern wächst: Neue Gruppe am Start

Sundern. Weitere Gruppe in den Ortsteilen Allendorf, Amecke und Hagen/Wildewiese wird gegründet. Anmeldung ab sofort möglich.

Nach dem Motto „Die Zukunft der Freiwilligen Feuerwehr liegt in den Händen unserer Kinder“ startete die Feuerwehr der Stadt Sundern bereits im Herbst 2019 sehr erfolgreich das Projekt „Kinderfeuerwehr“ in den Ortsteilen Hachen, Langscheid und Stemel.

Zur konzeptionellen Planung einer Kinderfeuerwehr im Stadtgebiet wurde bereits 2018 eine Arbeitsgruppe unter Leitung von Alexandra Erner und Fabian Lübke einberufen, um ein Konzept zur Gründung der Kinderfeuerwehr in der Stadt Sundern zu erstellen.

Das Gründungskonzept wurde dann in einem Pilotprojekt in den Ortsteilen Hachen, Langscheid und Stemel umgesetzt und im September 2019 offiziell mit der neu gegründeten Kinderfeuerwehr gestartet.

Schnell konnten für interessierte Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren alle 16 Plätze bei der Kinderfeuerwehr „Löschzwerge“ vergeben werden. Bei den monatlichen Treffen werden die Kinder spielerisch an Themen rund um die Feuerwehr herangeführt. Aber auch andere, allgemeine Themen wie Basteln & Werken, Spiel & Sport und Ausflüge wurden mit in den Dienstplan eingebunden.

Für alle interessierten Kinder zwischen sechs und zehn Jahren

Nach einer Corona bedingt längeren Pilotphase als ursprünglich geplant, wurde nun durch die Verantwortlichen der Kinderfeuerwehr und der Leitung der Feuerwehr der Stadt Sundern entschieden, eine weitere Kinderfeuerwehr-Gruppe in den Ortsteilen Allendorf, Amecke und Hagen/Wildewiese zu gründen.

Für alle interessierten Kinder zwischen sechs und zehn Jahren ist eine formlose Anmeldung mit Angabe von Namen und Geburtsdatum des Kindes sowie der Kontaktdaten der Erziehungsberechtigten per E-Mail: kinderfeuerwehr@

feuerwehrsundern.de bis 11. Juni 2023 erforderlich. Einzige Voraussetzung für die Anmeldung ist, dass die interessierten Kinder ihren Wohnsitz in Allendorf, Amecke oder Hagen/Wildewiese haben. Die Mitgliedschaft ist kostenfrei. Rückfragen können gerne ebenfalls per Mail eingereicht werden. Sofern sich mehr als 16 Kinder anmelden, wird seitens der Verantwortlichen der Kinderfeuerwehr und der Leitung der Feuerwehr eine neutrale und faire Auswahl getroffen. Im August 2023 ist dann eine Infoveranstaltung für Eltern und Kinder geplant, bei der auch das notwendige Aufnahmegespräch geführt wird.

