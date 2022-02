Kita „Kleine Eiche“ in Arnsberg: Inklusion im Mittelpunkt

Niedereimer. 40 Jahre Kindergarten„Kleine Eiche“ in Niedereimer: Dort spielen Kinder mit und ohne Handicap gemeinsam. Das ist zum Jubiläum geplant.

Die Kindertagesstätte „Kleine Eiche“ feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen, das Team um Einrichtungsleiterin Kirsten Pusch hat zahlreiche Aktionen zum Jubiläum geplant – verteilt über das ganze Jahr.

Ein Rückblick: Bereits in den Kriegsjahren 1940-45 gab es zur Entlastung der Mütter einen so genannten Erntekindergarten in der alten Schützenhalle. Private Initiativen folgten ab 1973 mit Spielnachmittagen in der Grundschule, 1980 wurde eine Kindergruppe im Stephanushaus gegründet.

Am 1. Oktober 1982 eröffnete die Kita „Kleine Eiche“ unter dem Dach der Arbeiterwohlfahrt (AWO), seit 1984 arbeitet die Einrichtung mit integrativen Gruppen, in denen körperlich oder geistig behinderte Kinder mit nicht behinderten Kindern gemeinsam gefördert werden. „In unserem Haus befinden sich mit der Regelkindertagesstätte und der Heilpädagogischen Kindertagesstätte zwei Einrichtungen unter einem Dach“, erklärt Kirsten Pusch im Gespräch mit dieser Redaktion.

40 Jahre Kita „Kleine Eiche“ in Arnsberg: Chancengleichheit als Konzept

Schon bei der Planung und dem Bau des Gebäudes sei der Integrationsgedanke maßgebend gewesen. So habe sich die Einrichtung in Niedereimer als eine der ersten in Nordrhein-Westfalen schon Anfang der 1980er Jahre der Chancengleichheit von Kindern mit Assistenzbedarf gewidmet, indem die gemeinsame Erziehung und die Teilhabe in allen Bereichen in den Mittelpunkt gestellt wurden.

Zurück zum Jubiläum, denn das Erzieher-Team hat über das Jahr verteilt eine Menge vor. „Alle Aktionen werden in Zusammenarbeit mit dem Elternrat geplant“, freut sich Kirsten Pusch über das große Engagement der Mamas und Papas. Los ging es am vergangenen Donnerstag: Unter dem Motto „Buntes Treiben, viel gelacht, im Karneval wird Spaß gemacht“, zogen die Kinder zu Altweiberfastnacht bunt kostümiert als Pirat, Prinzessin oder Schneemann Olaf verkleidet durchs Dorf und machten an mancher Haustür mit einem Liedchen Station.

Lesen Sie mehr zum Thema Kita in Arnsberg

Am morgigen Veilchendienstag startet zum Abschluss der Fünften Jahreszeit eine große Hut- und Brillenparty, der traditionelle Kinderkarneval des TuS muss coronabedingt leider ausfallen. Am Aschermittwoch ist zwar für die Karnevalisten alles wieder vorbei, beim Kindergarten „Kleine Eiche“ geht es dann aber erst richtig los, denn der 40. Geburtstag soll zünftig gefeiert werden. So viel sei schon verraten:

Neben einer Aktion passend zum Osterfest ist ein Frühlingstreffen mit Kindern und Eltern geplant. Vor den Sommerferien wird es einen Ausflug geben, finanziell unterstützt durch eine Spende der Sparkasse Arnsberg-Sundern.

Im Spätsommer findet dann die eigentliche Feier zum runden 40. Geburtstag statt. Höhepunkt ist an diesem Tag das Kinderschützenfest mit der Ermittlung des Jubiläums-Königspaares und seinem Hofstaat. Man darf also schon jetzt gespannt sein, wer von den Kleinen den Vogel abwirft und sich die Königs- oder Königinnenwürde sichert. „Zum Abschluss unseres Jubiläums wollen wir wieder auf dem Arnsberger Weihnachtsmarkt präsent sein“, blickt Kirsten Pusch nach vorne. Darüber hinaus seien in den Sommermonaten noch kleinere Spontanaktionen geplant, da stehe aber noch nichts konkretes fest.

Die Kita-Leiterin Kirsten Pusch bedankt sich bei den Vereinen und Institutionen des Dorfes für die tolle Kooperation mit der Kindertagesstätte.