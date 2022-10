Kita St. Michael Neheim: So sind die Ideen der neuen Leitung

Neheim. Stefanie Radtke leitet jetzt die katholische Kindertageseinrichtung St. Michael in Neheim.

In den ersten Lebensjahren haben Kinder einen besonders ausgeprägten Entdeckerdrang. Alles, was sie tagsüber erleben, teilen sie ihrer Umgebung sofort mit. Wenn das 65 Kinder machen, hat die Langeweile keine Chance. So viele Kinder besuchen die katholische Kindertageseinrichtung St. Michael in Arnsberg-Neheim. Dass der Alltag dadurch lebendig und vielseitig ist, weiß auch Stefanie Radtke, die im September die neue Leitung der Kita übernommen hat.

Erst seit Mai arbeitet Stefanie Radtke in der Kita St. Michael. Es ist ihre erste Station nach der Elternzeit. Sie stieg sofort als stellvertretende Leitung ein, was sie zuvor auch bereits in der katholischen Kindertageseinrichtung Franz Stock gewesen war. „Ich habe die Einrichtung und ihre Strukturen nur ganz kurz kennenlernen dürfen, aber ich habe mich sofort wohlgefühlt“, fasst die Mutter eines Sohnes ihre ersten Wochen zusammen. So war es für sie selbstverständlich, sich auf die Leitungsstelle zu bewerben als diese ausgeschrieben worden war.

Für Stefanie Radtke gibt es drei Punkte, die die Arbeit in der Kita ausmachen: Da sind zunächst die Kinder, die dafür sorgen, dass das Leben in einer Kita nicht langweilig ist. „Bei uns vollziehen die Kinder ganz wichtige Entwicklungsschritte und auch deswegen ist die Kita ein besonderer Ort in ihrem Leben“, erzählt die neue Leitung. „Dadurch gibt es hier immer neue Erlebnisse, aber auch Herausforderungen.“ Ein weiterer wichtiger Punkt, sowohl im Leben der Kinder als auch für die Kita, sind die Eltern. „Wir sehen uns mit den Eltern in einer gleichwertigen Erziehungs- und Bildungspartnerschaft.“ Das Mitwirken der Eltern sei in der Kindertageseinrichtung besonders wichtig.

Angebote für die ganze Familie

Als Familienzentrum bietet die Kita Angebote für die gesamte Familie an. „Jede Familie ist anders, ebenso wie die Kinder“, stellt Stefanie Radtke fest. „Es ist daher wichtig, dass wir uns auf die entsprechenden Situationen einlassen und die Familien entsprechend unterstützen können.“ Dafür brauche es Vertrauen, das besonders in spontanen Gesprächen mit den Eltern aufgebaut werden könne. Der dritte Punkt ist das Erzieher-Team von St. Michael. Elf pädagogische Fachkräfte und zwei praxisintegrierte Auszubildende sorgen jeden Tag für das Wohl der Kinder. Dass dabei aber nicht nur die Fachkompetenz, sondern auch das Menschliche passt, hat Stefanie Radtke selbst erfahren dürfen. „Ich habe irgendwann im Gespräch nebenbei erzählt, dass ich gerne mal eine Textmarkerpalette mit allen Farben hätte.“ Als sie eines morgens das Büro betritt, lag eine entsprechende Palette auf ihrem Schreibtisch. Diese Anekdote ist für Stefanie Radtke ein Beweis für das Einfühlungsvermögen des Erzieher-Teams. „Diese Eigenschaft ist in unserem Beruf unerlässlich, da wir für Kinder und Eltern wichtige Ansprechpartner sind.“

Neben ihrer Ausbildung als Erzieherin hat Stefanie Radtke nebenberuflich noch einen Bachelor abgeschlossen. „Da ich mit einem Schwerpunkt auf Leitung und Management studiert habe, war es auch mein Ziel, die Leitung einer Einrichtung zu übernehmen“, erzählt sie. Weitere Schwerpunkte in ihrer Arbeit bilden die Themen Integration und Inklusion, sowie MINT. „Kinder haben einen natürlichen Wissensdrang“, erklärt die 33-jährige. „Daher ist es möglich, sie schon früh für naturwissenschaftliche Themen zu begeistern und ihnen diese altersgerecht nahezubringen.“

Einen weiteren Schwerpunkt im Alltag bildet der katholische Glaube. Dabei setzen Stefanie Radtke und ihre Kollegen auch auf tägliche Rituale. „Zu unserem Tagesablauf gehören verschiedene religiöse Rituale, wie etwa das Morgengebet, das in jeder Gruppe gesprochen wird.“

Aber auch die Feste im kirchlichen Jahreskreis werden ausführlich behandelt. So befindet sich im Flur auch eine religiöse Wand, die zu jedem Fest von Kindern und Erziehern neu gestaltet wird. Es ist immer viel los in der katholischen Kindertageseinrichtung St. Michael in Neheim. Da braucht es als Leitung schon ein gutes Organisationstalent, um im Alltag nicht den Überblick zu verlieren.

