Klassische Klänge junger Musiktalente in Arnsberg

Arnsberg. Zahlreiche kostenlose Konzerte im Stadtgebiet Anfang August. Mehr erfahren Sie hier

Mit Beginn der Klassikwochen im Kultursommer beginnt die Stadt zu klingen. Erstmalig findet in Arnsberg der Klarinette Meisterkurs mit Prof. Kilian Herold statt. Mehr als doppelt so viele Studierende haben sich auf die insgesamt zwölf Kursplätze für angehende Berufsklarinettistinnen und -klarinettisten beworben. Neben Teilnehmenden aus Deutschland kommen die Studierenden aus Finnland, Norwegen und der Schweiz.

Fußballturnier für Ministrantinnen und Ministranten in Bachum>>>

Dozent Kilian Herold lehrt seit 2016 als Professor an der Musikhochschule Freiburg. Unter den Absolventinnen und Absolventen seiner dortigen Klarinetten-Klasse sind internationale Preisträgerinnen und Preisträger sowie Mitglieder verschiedener Orchester. Nach fünf Tagen intensiven Lernens und Übens bei dem hochgeschätzten Pädagogen präsentieren die Teilnehmenden der Arnsberger Meisterklasse am Mittwoch, 2. August im Rittersaal (Altes Rathaus) ausgewählte Stücke der Klarinetten-Literatur. Beginn ist 19 Uhr. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei.

Internationale Künstlerinnen und Künstler

Während der Klassikwochen haben Studierende und Musikerinnen sowie Musiker aus der ganzen Welt bei international hoch geschätzten Dozierenden intensiv gelernt und an ausgewählten Stücken gefeilt. Am Freitag, 4. August präsentieren sie die einstudierten Werke dem Publikum. Hier die Termine der einzelnen Konzerte: Um 11 Uhr spielen in der Auferstehungskirche die Teilnehmenden des Violine Meisterkurses (Prof. Helge Slaatto). Um 15 Uhr lädt der Cello Meisterkurs (Prof. Matias de Oliveira Pinto) zur Cello-Matinee in die Auferstehungskirche ein.

Neuer Wohnraum in Langscheid>>>

Um 17 Uhr präsentieren im Sauerland-Theater die Teilnehmenden des Klavier Meisterkurses (Prof. Peter von Wienhardt) ihre Werke. Ebenfalls um 17 Uhr beginnt das Konzert des Blockflöte Meisterkurses (Gudula Rosa) in der Historischen Bibliothek (Eingang neben dem Lichthaus). Dozierende und Studierende freuen sich auf ein interessiertes Publikum. Der Eintritt zu den Abschlusskonzerten ist frei.

Am Sonntag, 6. August unterhalten die Teilnehmenden des Klarinette Sommerkurses das Publikum mit ihrem Abschlusskonzert im Rittersaal (Altes Rathaus). Zu hören sein werden Soli und Ensemblestücke. Beginn ist 11 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Drei spannende Workshop-Tage haben Teilnehmende und Dozierende aus aller Welt gemeinsam improvisiert und musiziert. Am Sonntag, 6. August um 17 Uhr präsentieren die Musikerinnen und Musiker ausgewählte Jazzstücke in der KulturSchmiede. Ein jazziger Abend zum Mitswingen! Der Eintritt ist kostenfrei.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg