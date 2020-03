Die Geschichte des Hospizes Raphael von den Anfängen bis in die heutige Zeit hat jetzt Klaus Kayser in einem Buch zusammengefasst.

Das 43 Seiten umfassende Werk ist neben vielen Informationen über die Hospizarbeit auch eine liebevolle Würdigung der ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

„Oase der Menschlichkeit“ ist das dritte Buch von Klaus Kayser

„Oase der Menschlichkeit“ titelt das neue Buch. Nach der „Geschichte des Norbertus Gymnasiums Magdeburg“ und „1944 – ein Jahr für ein Leben“ ist dies die dritte Publikation des langjährigen Direktors des Gymnasiums Laurentianum und Vorsitzenden der Hospiz-Stiftung Arnsberg-Sundern.

„Anlass für das Schreiben dieses Buches war der Abschied von Maria Stute als Leiterin des Hospizes“, erklärte Klaus Kayser bei der Präsentation, denn Maria Stute habe 18 Jahre lang nicht irgendein Hospiz geleitet, sondern dieses Hospiz.

Klaus Kayser: „Es war ein verpflichtendes Gefühl, das aufzuschreiben“

„Es war für Zeitzeugen wie mich ein verpflichtendes Gefühl, das aufzuschreiben, was ich für wichtig halte“, beschreibt der Autor das Zustandekommen der Idee.

Mit im Boot war spontan die Hospiz-Stiftung: „Wir freuen uns, dass viele ehemalige Mitarbeiter in dem Buch vorkommen, denn diese dürfen nicht vergessen werden“, sagte Georg Schelle vom Stiftungsvorstand.

Dank an die Bürger, die sich von Beginn an dem Hospiz verpflichtet fühlten

So finden sich in dem Buch zahlreiche bekannte Namen wie Schwester Borromäa, Diakoniepfarrer Lothar Kuschnik, Andrea Hölker als Koordinatorin der ehrenamtlichen Mitarbeiter und Sunderns früherer Bürgermeister Friedhelm Wolf als Mitglied der Stiftung „Dem Leben Hoffnung geben“ wieder.

Das Buch „Oase der Menschlichkeit“ ist reich bebildert, denn so der Autor, „Fotos sagen oft mehr aus wie Texte“. Die im Anhang veröffentlichen Reden von Klaus Kayser zu verschiedenen Anlässen machen die Stationen auf dem Weg des Hospizes Raphael in der Arnsberger Gesellschaft deutlich.

Kayser dankte im Gespräch besonders den Bürgerinnen und Bürgern, die sich von Anfang an für das Hospiz verpflichtet gefühlt hätten.

Buch-Preis: Eine Spende zugunsten der Hospizarbeit

Das Buch, gedruckt wurde der Band in einer Auflage von 1000 Exemplaren bei „becker-druck“ in der Arnsberger Grafenstraße, ist ab sofort erhältlich im „CAB Bücherstudio“ an der Clemens-August-Straße und in der „Buchhandlung Sonja Vieth“ am Alten Markt.

Nicht für einen Festpreis, sondern gegen eine Spende zugunsten der Hospizarbeit, deren Höhe ein jeder selbst festlegen kann. Eine Überweisung mit den Kontodaten liegt jedem Buch bei.