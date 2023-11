Klimaflügel: „Lasst die Weihnachtsbäume leben“

Arnsberg Mit der Aktion „Lass deinen Weihnachtsbaum leben“ will der Arnsberger Klimaflügel ein positives Zeichen setzen.

„ Wir bieten Weihnachtsbäume im Topf an, die im Frühjahr wieder gemeinsam eingepflanzt werden“, sagt Christina Hermes vom Arnsberger Klimaflügel. Es handelt sich um serbische Fichten, zwischen 1,00 und 1,20 Metern hoch, die optimal an die klimatischen Bedingungen der Region angepasst sind, besser noch, als es die Nordmanntanne ist. Der Verkaufspreis beträgt 33 Euro pro Baum. „Unsere Bäume zeichnen sich durch hochwertige Baumschulqualität aus, wurden ohne den Einsatz von Pestiziden behandelt und kommen sogar ohne Plastiknetze“, sagt die Umweltfreundin.

Lesen Sie auch:

Das Besondere an dieser Aktion gehe jedoch weit über die bloße Vermeidung von gefällten Weihnachtsbäumen hinaus: „Durch die Bepflanzung im Wald in Arnsberg tragen wir dazu bei, die Klimaresistenz der Umgebung zu stärken. Im Frühjahr werden wir dazu mit dem Förster in den Arnsberger Wald gehen, gemeinsam die Bäume wieder einpflanzen und dabei einiges über die Bäume, den Wald und den Klimawandel lernen“, so Christina Hermes.

Die Aktion wird von Klimaflügel, einer sozialen Initiative, koordiniert. Er setzt sich für einen nachhaltigen Systemwandel ein und engagiert sich intensiv in der Bildungsarbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.

Die Reservierung der Bäume ist auf der Website unter: www.klimafluegel.de/weihnachtsbaumaktion möglich. Die Abholung der Bäume erfolgt an drei festgelegten Terminen im Dezember im Café Beyond in Arnsberg, die bei der Reservierung ausgewählt werden können.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg