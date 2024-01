 Klinik für Anästhesiologie für ein Jahr mit Chefarzt-Tandem

Clemens Kehren ist seit Anfang Januar 2024 neuer Chefarzt für Anästhesiologie im Klinikum Hochsauerland und führt die Klinik für Anästhesiologie am Standort zunächst gemeinsam mit Chefarzt Dr. med. Martin Bredendiek, der zum Jahresende in den Ruhestand geht.

Arnsberg KlinikumHochsauerland sichert Nachfolge der Abteilung: Neuer Arzt kommt von der K-Plus-Gruppe Hilden/Haan.

Dr. med. Clemens Kehren M.A. ist seit Anfang Januar 2024 neuer Chefarzt für Anästhesiologie im Klinikum Hochsauerland und führt die Klinik für Anästhesiologie am Standort Karolinen-Hospital zunächst gemeinsam mit Chefarzt Dr. med. Martin Bredendiek, der zum Jahresende in den Ruhestand geht. Das teilt das Klinikum mit.

Auch interessant

Kehren ist Facharzt für Anästhesiologie und verfügt über eine Reihe von Zusatzqualifikationen u.a. für Intensivmedizin, Notfallmedizin, Palliativmedizin, Spezielle Kinderanästhesie (DGAI) und Ärztliches Qualitätsmanagement. Weitere Erfahrungsschwerpunkte bilden Ultraschallverfahren im Gebiet der Anästhesiologie sowie der Echokardiografie in der Anästhesie, für die er als Kursleiter Stufe II der „Deutschen Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin“ anerkannt ist. Aufgrund eines berufsbegleitenden betriebswirtschaftlichen Zusatzstudiums für Einrichtungen im Gesundheitswesen besitzt er gute organisatorische und Management-Fähigkeiten. Der 51-jährige Mediziner wechselt von der Kplus Gruppe, wo er seit Januar 2020 als Chefarzt der Abteilung für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie am St. Josef Krankenhaus Haan und dem St. Josefs Krankenhaus Hilden verantwortlich war.

14 OP-Säle koordinieren

„Im Notfall- und Intensivzentrum haben wir die OP- und Anästhesie-Teams von zwei OP-Standorten zusammengeführt. Die bereits begonnene Stärkung und Entwicklung der Mannschaft wollen wir weiter fortsetzen und auch die Prozessabläufe im OP weiter verbessern. Insgesamt verfügen wir im Klinikum Hochsauerland über bis zu 14 OP-Säle die zusammen koordiniert und in ein Gesamtprogramm einzubinden sind. Eine gewaltige Aufgabe, für die Dr. Kehren die nötige Erfahrung mitbringt“, informiert Dr. med. Norbert Peters, Ärztlicher Direktor der Arnsberger Standorte des Klinikums Hochsauerland. „Ich freue mich sehr, mit Herrn Dr. Kehren einen so hoch qualifizierten Kollegen für meine Nachfolge gefunden zu haben, dem neben der fachlichen Expertise vor allem auch die Aus- und Weiterbildung junger Kolleginnen und Kollegen am Herzen liegt“, so Dr. med. Martin Bredendiek, Chefarzt der Klinik für Anästhesie.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg