Klinikum-Ärzte zu Vorsorge und Behandlung von Darmkrebs

Wie man Damkrebs vorbeugen bzw. Darmkrebs behandeln kann, darüber geben Fachärzte des Klinikums Hochsauerland in digitalen Vorträgen Auskunft.

Hüsten. Über Darmkrebs informiert das Klinikum Hochsauerland am Mittwoch, 24. März, von 18 bis 19.30 Uhr in digitalen Vorträgen per Live-Stream. Jährlich erkranken rund 61.000 Menschen an Darmkrebs. Und rund 24.600 sterben jedes Jahr daran. Damit ist Darmkrebs die zweithäufigste Krebserkrankung in Deutschland - nach Brustkrebs und vor Prostatakrebs und Lungenkrebs.

Anders als gegen Brustkrebs, Prostatakrebs und Lungenkrebs gibt es gegen Darmkrebs hervorragende Vorsorge-Möglichkeiten. Hier ist echte Prävention möglich. Denn Ziel der Vorsorge-Koloskopie (Darmspiegelung), die bei gesunden, beschwerdefreien Männern ab 50 und symptomfreien Frauen ab 55 Jahren empfohlen wird, ist die Entdeckung von Vorstufen von Darmkrebs. Diese Polypen werden noch während der Untersuchung schmerzfrei entfernt – und zwar schon bevor sie zu Krebs werden.

Polypen werden entfernt

Bei rund 36 Prozent der Untersuchungen werden Vorstufen (Polypen und Adenome) gefunden, nur in 1 Prozent tatsächlich Darmkrebs. Und selbst dann befindet sich dieser Darmkrebs oft noch in einem derart frühen Stadium, dass er in den meisten Fällen gut geheilt werden kann. Allerdings nur, wenn man rechtzeitig zur Vorsorge geht! Darauf weist die Felix Burda Stiftung in ihrer bundesweiten Kampagne zum Darmkrebsmonat März unter dem Motto „Keine Angst vor der Vorsorge“ hin. Das Klinikum Hochsauerland unterstützt diese Aktion mit einem kostenfreien digitalen Informationsabend. In Live-Stream-Vorträgen werden die Möglichkeiten der Früherkennung sowie modernste Konzepte der fachübergreifenden Behandlung von Darmkrebserkrankungen im Darmkrebszentrum vorgestellt.

Einzelne Vorträge

Folgende Vorträge sind vorgesehen:

Darmkrebs – wie verhindern? Referent: Dr. Hartwig Schnell, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und Gastroenterologie

Wenn eine OP unumgänglich ist – schonende Darmkrebs-OP dank minimalinvasiver Technik. Prof. Dr. Ralf Czymek, Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Minimalinvasive Chirurgie und Uwe Zorn, Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeralchirurgie und Koloproktologie

Zielgerichtete medikamentöse Therapie bei fortgeschrittener Erkrankung. Dr. Mohammad-Amen Wattad, Chefarzt und Direktor der Klinik für Hämatologie, Onkologie, Palliativmedizin und Stammzelltransplantation

Regionale Lebertherapie bei fortgeschritten Erkrankung verbessert die Lebensqualität; Referent: Dr. Alexander Ranft, Chefarzt der Klinik für Interventionelle Radiologie und Neuroradiologie

Im Anschluss an die Vorträge stehen die Fachleute für Fragen zu Verfügung. Fragen können vorab per E-Mail an veranstaltung@klinikum-hochsauerland.de oder während der Veranstaltung per Chatfunktion an den Moderator gestellt werden.

Den für die Teilnahme an der digitalen Veranstaltung notwendigen Link findet man zur angegebenen Uhrzeit im Internet unter der Adresse: www.klinikum-hochsauerland.de/vortrag