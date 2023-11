Klinikum bietet Schutz vor plötzlichem Herzstillstand

Arnsberg Schutz vor dem plötzlichen Herzstillstand: Das Klinikum Hochsauerland lädt zu Infoabenden im Verlauf der Herzwochen ein.

In Deutschland sterben Jahr für Jahr schätzungsweise 65.000 Menschen am plötzlichen Herztod, bei dem es für Betroffene scheinbar aus heiterem Himmel zu einem Herzstillstand kommt. Häufig liegt einem solchen Ereignis allerdings eine langjährige koronare Herzkrankheit (KH K) zugrunde, die nicht erkannt oder ausreichend beachtet wurde. Expertenschätzungen zufolge haben immerhin rund sechs Millionen Menschen in Deutschland eine KHK, die wiederum durch Risikokrankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes, Fettstoffwechselstörungen (hohes Cholesterin) entsteht. Hinzu kommen weitere Herzleiden sowie eine genetische Veranlagung, die ebenfalls das Risiko für einen plötzlichen Herztod erhöhen.

Große Verunsicherung bei Patienten

Entsprechend groß ist die Verunsicherung bei Patienten mit Herzrhythmusstörungen und bei Menschen, die Unregelmäßigkeiten ihres Herzschlags wahrnehmen. Der plötzliche Herztod ist selten ein schicksalhaftes Ereignis, vor dem es kein Entrinnen gibt. Frühzeitiges Erkennen und die konsequente Behandlung von Herzerkrankungen sowie Vorbeugung kardiovaskulärer Risikofaktoren als Treiber der koronaren Herzerkrankung helfen, das Risiko auf ein Minimum zu reduzieren, Im Rahmen der bundesweiten Herzwochen 2023 der Deutschen Herzstiftung lädt das Klinikum Hochsauerland daher gemeinsam mit Dr. Norbert Albersmeier, dem Vertreter der Deutschen Herzstiftung für den Hochsauerlandkreis, alle Interessierten zu folgenden Herzinfoabenden in Arnsberg und Meschede unter dem Motto „Herzkrank? Schütze Dich vor dem Herzstillstand!“ ein:

Die Termine

Dienstag, 21. November 2023, 18 bis ca. 19.30 Uhr im Konferenzraum im St. Walburga Krankenhaus Meschede, Schederweg 12, mit Dr. med. Daniel Gießmann, Chefarzt der Klinik für Kardiologie, St. Walburga-Krankenhaus und Dr. med. Marco Timmermann, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie, Winterberg.

Mittwoch, 22. November 2023, 18 bis ca. 19.30 Uhr in der Aula im Bildungscampus Petrischule, Petriweg 2 in Hüsten, mit Dr. med. Dirk Böse, Chefarzt und Dr. med. Ulrich Born, Leitender Oberarzt der Klinik für Kardiologie am Standort Karolinen-Hospital.

Ziel der Herzinfoabende ist es, die Bevölkerung für die Ursachen, Risikofaktoren und Vorboten von Herzerkrankungen, die einem Herzstillstand vorausgehen, zu sensibilisieren. Die Herzspezialisten des Klinikums Hochsauerland informieren auch darüber, wie Vorbeugung, frühzeitiges Erkennen und die konsequente Behandlung von Herzerkrankungen helfen, das Risiko für den vorzeitigen Herztod auf ein Minimum zu reduzieren. Im Anschluss an die Vorträge stehen die Fachleute für individuelle Fragen zur Verfügung. Der Eintritt ist frei.

