Klinikum Hochsauerland behält strengere Besuchsregeln

Arnsberg. Testpflicht und das Masketragen gilt weiter an allen Standorten des Klinikums Hochsauerland. Hier die Regeln im Detail.

Aufgrund in der Region nach wie vor hohen Corona-Fallzahlen bleibt im Klinikum Hochsauerland zum Schutz der Patienten und Beschäftigten die geltende Besuchsregelung zunächst bis 6. Januar 2023 bestehen. Das teilt Klinikum-Sprecher Richard Bornkessel mit. Danach werde die Regelung nochmals überprüft und gegebenenfalls an die aktuelle Lage angepasst.

Die geltende Regelung im Detail

Patientinnen und Patienten können ab dem ersten Tag ihres Aufenthaltes in der Zeit von 13.30 bis 17.30 Uhr täglich für 120 Minuten Besuch von bis zu zwei verschiedenen Personen erhalten (zeitgleich nur ein Besucher pro Patient).

Der Zugang ist allen Besuchern mit einem anerkannten negativen Antigen-Test (nicht älter als 24 Stunden) möglich. Besucher und Besucherinnen werden gebeten sich am Empfang zu melden und das mitgebrachte negative Antigen-Test-Zertifikat sowie einen gültigen Lichtbildausweis vorlegen. Ausgenommen von der Testpflicht sind symptomfreie Patienten die Ambulanzen und Tageskliniken (in räumlich und organisatorisch vom Klinikbetrieb getrennten Bereichen) zur ambulanten Behandlung aufsuchen, hier gilt die FFP-2-Maskenpflicht.

Die Testpoints in Neheim (Burgstraße 1) und Hüsten (Kirmesplatz) haben an allen Weihnachtstagen von 9 bis 13 Uhr geöffnet, so dass hier auch Tests erhältlich sein werden.

Weiterhin gelten auf dem Klinikgelände die Maskenpflicht, die von Besuchern auch im Krankenzimmer getragen werden muss, das Abstandsgebot von mindestens 1,50 Metern zu anderen Personen und die Händedesinfektionsregeln.

Davon abweichende Regelungen gelten in besonderen Behandlungsfällen wie im Bereich Kinder- und Jugendmedizin, im Bereich der Geburtshilfe sowie im Umgang mit begleitungsbedürftigen Patienten.

Die detaillierten Regelungen sind unter www.klinikum-hochsauerland.de/besuchszeiten oder den Aushängen vor Ort dargelegt.

