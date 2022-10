Klinikum Hochsauerland: Defekte Knieknorpel transplantieren

Arnsberg. Einmal zerstörter Knorpel kann sich bei Erwachsenen von allein nur sehr begrenzt regenerieren.

Schmerzende Kniegelenke sind kein Problem, dass nur ältere Menschen betrifft. „Bei Spiegelungen des Kniegelenks finden wir oft Knorpelschäden. Diese können durch Verschleiß, Unfälle oder extreme Belastungen, beispielsweise im Freizeitsport oder durch Übergewicht, entstehen. Dies ist auch bei jüngeren Menschen nicht selten“, sagt Professor Dr. Sebastian Seitz, Chefarzt der Klinik für Orthopädie am Klinikum Hochsauerland, Standort Marienhospital.

Einmal zerstörter Knorpel kann sich bei Erwachsenen von allein aber nur sehr begrenzt regenerieren. Vielfach bemerken die Betroffenen zu Beginn noch nicht, dass ihr Knorpel geschädigt ist. Dabei können bereits begrenzte anfängliche Knorpelschäden eine Kette von Reaktionen auslösen, die einen weiteren Abbau des Knorpelgewebes nach sich ziehen und im schlimmsten Fall den Einsatz eines künstlichen Kniegelenks erforderlich machen.

Knorpeldefekte frühzeitig erkennen

Ziel muss es daher sein, Knorpeldefekte, die beispielsweise durch sportliche Verletzungen auftreten können, frühzeitig zu erkennen und zu behandeln, um weitere Schäden zu verhindern. Bei kleineren umschriebenen Knorpeldefekten besteht beispielsweise die Möglichkeit neuen Knorpel im Gelenk wachsen zu lassen.

„Bei der sogenannten Mikrofrakturierung werden im Rahmen einer Gelenkspiegelung schadhafte Knorpelteile entfernt und in den darunter liegenden Knochen kleine Löcher gebohrt. Zusätzlich kann eine spezielle Matrix aus Kollagenfasern auf den Defekt fixiert werden. Mit dem austretenden Blut sammeln sich Stammzellen in der Matrix, die dort ein knorpelähnliches Gewebe bilden.

„Die Teilungsfähigkeit der Knorpelzellen nimmt mit zunehmendem Lebensalter ab“

Eine andere Möglichkeit ist es, den Defekt durch Knochen-Knorpel-Zylinder, die aus einer unbelasteten Region des Gelenkes entnommen werden, zu decken. Bei größeren Defekten stoßen beide Verfahren aber an ihre Grenzen“, informierte Professor Seitz. In der Klinik für Orthopädie am Klinikum Hochsauerland Standort Marienhospital in Arnsberg hat man seit einiger Zeit gute Erfahrungen damit gemacht, etwas größere Knorpeldefekte durch die Transplantation von körpereigenen Knorpelzellen zu decken, die sogenannte autologe Chondrozyten Transplantation (ACT).

Bei dieser Methode werden in einem ersten Eingriff in Schlüssellochtechnik (Arthroskopie) gesunde Knorpelzellen aus einer weniger belastenden Gelenkregion entnommen. Anschließend werden die Knorpelzellen aus der Knorpelsubstanz herausgelöst und vermehrt. In einem operativen Eingriff wird das Produkt in den Defekt transplantiert.

„Da die Teilungsfähigkeit der Knorpelzellen mit zunehmendem Lebensalter abnimmt, ist das Verfahren insbesondere für jüngere Menschen interessant. Der große Vorteil ist, dass die Eigenschaften des neugebildeten Knorpels den anderen bisherigen Verfahren überlegen ist, insbesondere bei der Behandlung etwas größerer Defekte“, so Professor Seitz.

