Klinikum Hochsauerland erste Adresse bei Schlaganfall

Im Klinikum Hochsauerland ist die zertifizierte „Stroke Unit“ (Schlaganfall-Station) auf die schnellstmögliche Behandlung des Schlaganfalls spezialisiert. Für die Qualität und Schnelligkeit der Behandlung ist das Team der Stroke Unit jüngst durch Fachexperten der Deutschen Schlaganfallgesellschaft ausgezeichnet worden.

In der „Stroke Unit“ der Klinik für Neurologie am Klinikum Hochsauerlandm, Standort St. Johannes-Hospital in Neheim, ist alles auf die rasche Diagnose und Akutbehandlung sowie die frühestmögliche Rehabilitation von Schlaganfallpatienten ausgerichtet. In der einzigen Stroke Unit im weiten Umkreis werden jährlich circa 1000 Patienten behandelt. In Zusammenarbeit mit der modern ausgestatteten Klinik für interventionelle Radiologie und Neuroradiologie stehen alle relevanten medizinischen Untersuchungen wie Computertomographie (CT), Kernspintomographie (MRT) und Angiographieanlage zur Verfügung. Ist die Ursache des Schlaganfalls ein Gerinnsel in einem hirnversorgenden Blutgefäß, erfolgt die umgehende Akuttherapie – den aktuellen Leitlinien entsprechend und der aktuellen Entwicklung folgend – zumeist medikamentös. Die Mediziner versuchen dabei, das Gerinnsel mit einer sogenannten systemischen Lyse aufzulösen. Zudem besteht bei Verschlüssen der großen hirnversorgenden Gefäße die Möglichkeit der Thrombektomie, also der mechanischen Wiedereröffnung verschlossener Gefäße durch einen minimalinvasiven Eingriff von der Leiste aus.

Dabei wird das Gerinnsel mittels Katheter aus dem Gehirn Betroffener entfernt.

„Für eine Schlaganfallversorgung nach aktuellen medizinischen Erkenntnissen ist die Zusammenarbeit eines großen, hoch qualifizierten Teams aus Fachärzten aus der Neurologie, Neuroradiologie, Anästhesie, Neurochirurgie sowie speziell geschulten Pflegekräften, Therapeuten und Sozialarbeitern unerlässlich“, erläutert Chefarzt Priv.-Dozent Dr. med. Armin Buss.

Unabhängige Prüfung

Um das Qualitätssiegel der Deutschen Schlaganfallgesellschaft führen zu dürfen, hat das Team der „Stroke Unit“ die Einhaltung des strengen Anforderungskataloges der Schlaganfallgesellschaft gegenüber unabhängigen Prüfern nachgewiesen und belegt. Die Kriterien reichen von räumlichen und technischen Voraussetzungen über die Anzahl und Qualifikation spezialisierter Fachärzte und Pflegekräfte bis zur Qualität und Schnelligkeit der Prozesse.

