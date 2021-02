Klinikum Hochsauerland ist familienfreundliches Unternehmen

Arnsberg. Klinikum Hochsauerland nun als „familienfreundliches Unternehmen“ zertifiziert. Weitere Maßnahmen in Angriff genommen.

Das Klinikum Hochsauerland zählt zu den familienfreundlichen Unternehmen der Region und hat Ende 2020 das Zertifikat „familienfreundliches Unternehmen im Hochsauerlandkreis“ erhalten. Diese Zertifizierung wird jährlich von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH (WFG) vorgenommen.

71 Betriebe im HSK

Damit zählt das Klinikum zu den aktuell 71 Betrieben, die dieses Qualitätssiegel für zwei Jahre führen dürfen. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist für das Klinikum Hochsauerland gerade vor dem Hintergrund der besonderen Anforderungen im Krankenhaus ein zentrales Anliegen. „Bereits in vielen Bereichen gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die den Beschäftigten helfen, Beruf und Privatleben gut miteinander zu verbinden“, so das Klinikum. Das Zertifizierungsverfahren diene auch dazu, die Angebote in Zukunft noch weiter zu verbessern.

In einem durch die Corona-Pandemie stark beeinflussten Verfahren stellten sich Vertreter undV ertreterinnen aus Geschäftsführung, Personal- und Standortleitungen,Mitarbeitervertretungen sowie der Beschäftigten des Hauses den geschulten Auditoren und Auditorinnen und überzeugten die Jury mit den vorgestellten Angeboten. Ausschlaggebend für die Anerkennung waren die umfangreichen Möglichkeiten, jede Form von Teilzeit und somit einen individuell angepassten Arbeitsumfang zu ermöglichen. Überzeugend sei ferner die Berücksichtigung von speziellen Arbeitszeitwünschen gewesen, die sich an den Lebensphasen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen orientieren. Aber auch umfangreiche Sozialleistungen sowie das Angebot des Fahrradleasings seien hervorgehoben worden.

Ferienbetreuung für Kinder

Gleichzeitig habe die Fachjury auch Bereiche benannt, bei denen sich die Angebote an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen noch weiterentwickeln lassen. Hier wurden das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM), eine Ferienbetreuung für Kinder, die Verabschiedung von Dienstplanungsstandards sowie die Etablierung einer Beratungsstelle für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in sozialen Fragen benannt. „Das Klinikum hat bereits reagiert und entsprechende Initiativen auf den Weg gebracht“, so Klinikum-Sprecher Richard Bornkessel. Beispiele seien die Stärkung des BGM durch einen Gesundheitszirkel, die Einrichtung einer Sozialberatung sowie die Entwicklung von vergünstigen Angeboten zur Ferienbetreuung für Kinder in den Sommerferien 2021.

Die Zertifizierung ist bis zum 31. Dezember 2022 befristet. Dann kann sich das Klinikum erneut um das Qualitätszeugnis bewerben. Bis dahin werden die von der Jury angeregten Veränderungen in einer kleinen Lenkungsgruppe bearbeitet und weiter entwickelt.