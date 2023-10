Kneipenfestival erfüllt Erwartungen

Arnsberg. Acht Musik-Acts auf acht Bühnen in der Arnsberger Altstadt sorgen für eine lange Nacht. Kneipenfestival ist voller Erfolg.

Arnsbergs Kneipenlandschaft lebt: Einmal mehr wurde das Arnsberger Sparkassen-Kneipenfestival am Samstag zu einem vollen Erfolg. Bis in die frühen Morgenstunden waren die beteiligten Gastronomien rappelvoll gefüllt. „Das letzte Bier soll gegen 5.30 Uhr im Cheers gezapft worden sein“, sagt ein rundum zufriedener Organisator Bernd Böhne am Sonntag.

Person in Arnsberg vom Zug erfasst>>>

Das war Astrid Kilinski, die als Notbesetzung noch spät hinter die Theke gegangen war, schon nicht mehr im Dienst. Aber auch die Arnsbergerin erzählt beeindruckt: „Es war brechend voll“. Und das traf offenbar auf die ganze Stadt zu. Organisator Bernd Böhne geht davon aus, dass rund 1000 Menschen auf der Straße waren und von Kneipe zu Kneipe gezogen sind, um sich von den verschiedenen Musikrichtungen unterhalten zu lassen und vor allem gut gelaunte Menschen zu treffen. Viele Freundeskreise und Gruppen hatten sich gemeinsam auf den Weg gemacht.

Das „Alte Schloss“ ist traditionell beim Kneipenfestival dabei. Foto: privat

Insgesamt hatten sich acht Locations an der Arnsberger Kneipennacht beteiligt. Im „Hendrick’s“ traten die Lokalmatadoren „Fryd Blues“ und „Crossroad“ auf. Im „Auffe Maua“ spielten „Dos Hombres“ aus Soest, die zu den Bands der ersten Stunde der Arnsberger Kneipennacht zählen. „Tolle Bands und Künstler waren das, die auf den Bühnen gefeiert wurden“, zieht Bernd Böhne ein positives Fazit, „es herrschte eine super Stimmung in den Kneipen bei den Wirten und Gästen“. Seit fast 20 Jahren organisiert er die Arnsberger Kneipennacht, greift dabei immer wieder auf ein gutes Netzwerk an Musikern und Gastronomen zurück.

So lief die Premiere des Winterstücks der Freilichtbühne Herdringen>>>

Keine Ausfälle

Besonders freuten sich die Veranstalter, dass es zu keinen Ausfällen kam. Alle Bands - „Price&Franklin“ aus Köln, Nigel Picket von der Band „Top dogs“, „Moodish“ aus Bottrop, „Trials of Life“ aus Dortmund und Marty Kessler aus Wetzlar komplettierten das Programm – spielten wie geplant. Und das Gute: Das Publikum verteilte sich fast gleichmäßig – und immer auch in Bewegung – auf die verschiedenen Konzertstätten, bis die Gäste am Abend dann irgendwo „versackten“.

Arnsberger Feuerwehr schockiert: ein Brandstifter aus eigenen Reihen?>>>

Die „Arnsberger Kneipennacht“ muss sich nicht verstecken vor ähnlichen Formaten in der Nachbarschaft wie zum Beispiel in Soest. Dort findet übrigens in 2024 bereits das 20. Kneipenfestival statt. Wer beim 20. Jubiläum am 2. März 2024 dabei sein möchte, sollte sich aus den Erfahrungen der letzten Jahre rechtzeitig um Tickets bemühen. Die Veranstaltung 2023 war – wie auch in den Vorjahren – nämlich einmal mehr frühzeitig restlos ausverkauft.

Die „Kneipenfestival“-Idee lebt und belebt die gastronomische Szene der Arnsberger Altstadt. Und diese ist aufgrund seiner Dichte an Lokalen der unterschiedlichsten Art auf einer langen Kneipenmeile zwischen Neumarkt und Schlossberg wie gemacht für eine „Kneipennacht“.

Veranstaltern, Wirten und Sponsoren geht es mit dem Festival auch darum, die Arnsberger Altstadt gezielt zu beleben und auch über die Stadtgrenzen hinaus zu bewerben: Die Sparkasse Arnsberg/Sundern ist beispielsweise von Anbeginn als wichtiger Sponsor dabei. „Wir rechnen mit etwa 1500 Gästen, wenn das Wetter mitspielt“, sagt Matthias Brägas, Sprecher der Sparkasse Arnsberg-Sundern.

Das Wetter spielte nicht optimal mit. Die Arnsberger Kneipen- und Musikfans konnte das nicht aufhalten. Mit ihren einmal gekauften Eintrittsbändchen zogen sie durch die Altstadt und genossen ihre musikalische Kneipentour.

Nigel Prickett überzeugte im Cheers. Foto: privat

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg