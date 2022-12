Kommentar: Demut vor unserem Glück

Die Arnsberger Redaktion wünscht allen Lesenden eine Frohe Weihnacht - mit dem Wunsch nach Frieden und Demut vor unserem Glück.

Ja, wieder ein Ukraine-Thema auf der Seite eins. Ja, weil es das bestimmende Thema des Jahres ist, wenn wir heute unter dem Weihnachtsbaum sitzen. Es ist Angriffskrieg mitten in Europa, der Menschen in Angst und Sorgen, Vertreibung und Tod reißt und auch auf unser Leben direkte Auswirkungen hat. Wir leiden unter Inflation und gestörten Lieferketten in der Wirtschaft und stehen vor der Herausforderung, fliehenden Menschen Schutz zu bieten. Und das alles nur, weil Krieg ist. Wir wollen Frieden. Wollen, dass dieser Wahnsinn und Angriff auf unser Demokratie- und Freiheitsverständnis endlich aufhört.

Zuletzt fanden viele Weihnachtskonzerte statt. Sie waren überall ein gesungener Ruf nach Frieden, der in meinem nun auch schon 57-jährigen Leben noch nie so wichtig war wie heute. Die Alten unter uns, die Krieg noch miterlebt haben, wissen, wie die Menschen in der Ukraine und die auf den Schlachtfeldern verheizten jungen Menschen fühlen.

Wir hier leben bei allen Sorgen und Problemen vergleichsweise noch im Glück. An den Festtagen sollte uns das demütig bewusst sein. Kürzlich las ich an einer Kneipe einen Spruch an einer Tafel. „All we want for Christmas is a happy new year!“. Ohne Frieden geht das nicht. Unsere Redaktion wünscht Frohe Weihnachten.

