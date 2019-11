Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Ein Unternehmer mit gutem Ruf

Dieter Henrici genießt unter den BJB-Mitarbeitern hohe Wertschätzung. Der langjährige Geschäftsführer suchte bei seinen Rundgängen durchs Neheimer Werk immer wieder den persönlichen Kontakt zu seinen Mitarbeitern und erfuhr so durchaus auch zwischenmenschlich Persönliches, aber auch Wichtiges aus dem Betrieb, zumal dann, wenn etwas nicht rund lief. Der leidenschaftliche und in der Licht- und Leuchtenbranche hervorragend vernetzte Dieter Henrici hatte auch einen Sinn für gute Zusatzgeschäfte (zum Beispiel Backofenbeleuchtungen, Verdrahtungsmaschinen). Dieter Henrici gibt nun sein Amt als Geschäftsführer in einer Zeit ab, in der das lichttechnische Unternehmen in schwerem Fahrwasser ist.

BJB befindet sich immer noch in einem Strukturwandel-Prozess, der durch die neue LED-Technologie ausgelöst wurde. Dies hatte auch schon zu erheblichen Stellenreduzierungen geführt: Während Ende 2008 im Neheimer BJB-Werk noch 685 Mitarbeiter (davon rund 60 Auszubildende) beschäftigt waren, sank der Personalbestand im Neheimer Werk bis Ende 2016 auf 473 Mitarbeiter (davon 45 Auszubildende). Heute sind noch 346 Mitarbeiter für BJB in Neheim tätig.

Dieter Henrici hat mit seinem Sohn Philipp lange Zeit Personalreduzierungen dadurch verhindern können, weil der Betrieb bei rückläufiger Ertragslage Eigenmittel zuschoss. Aber selbst beim leidigen Personalabbau gibt es einen erhöhter Arbeitgeber-Kostenanteil bei der Transfergesellschaft.

Martin Schwarz