Der virtuelle Raum der digitalen Ausbildungsmesse in Arnsberg.

Beruf Kommentar zur virtuellen Ausbildungsmesse in Arnsberg

Arnsberg. Acht Stunden am Tag in einer Videokonferenz? Das kann Schüler ermüden, meint WP-Mitarbeiter Sven Richter. Das sagt er zur Ausbildungsmesse.

Nach zuvor vielen Jahren in Folge wird es auch in diesem Jahr im Kaiserhaus wieder keine analoge Ausbildungsmesse für die Schülerinnen und Schüler der Region geben – Grund dafür ist die Corona-Pandemie. Dennoch betont die Wirtschaftsförderung Arnsberg den Erfolg der Messen. Den jungen Menschen aus der Umgebung möchte man unbedingt ein vergleichbares Erlebnis bieten. Deshalb wird es am 29. und 30. September die erste virtuelle Ausbildungsmesse Arnsbergs geben. Mit der Umsetzung wollen sich die Veranstalter aber bewusst von den sonstigen digitalen Angeboten abgrenzen. Wie soll das gehen?