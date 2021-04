Kommunales Schnelltest-Zentrum im Hüstener Kulturzentrum

Arnsberg. Am Mittwoch, 7. April, geht das kommunale Schnelltest-Zentrum im Hüstener Kulturzentrum an den Start.

Ein weiteres Schnelltestangebot in Arnsberg startet am Mittwoch, 7. April: Das kommunale Testzentrum im Hüstener Kulturzentrum, Berliner Platz 5, öffnet um 9 Uhr seine Türen für Bürger und Bürgerinnen. Im Auftrag des Hochsauerlandkreises betreibt die Stadt Arnsberg das neue Corona-Testzentrum und baut somit das flächendeckende Angebot im Stadtgebiet weiter aus. Zuvor hatte der städtische Krisenstab die Notwendigkeit eines öffentlich betriebenen Testzentrums beschlossen und einen entsprechenden Antrag bei der Kreisverwaltung gestellt.

„Bürger haben ab Mittwoch, 7. April dann auch hier die Möglichkeit, einmal wöchentlich einen kostenfreien COVID-19–Antigentest, den sogenannten Schnelltest, zu machen“, schreibt die Stadt Arnsberg. Interessierte, die keine Krankheitssymptome aufweisen und mindestens 14 Jahre alt sind, können das Angebot nach vorheriger Terminvereinbarung während der vorläufigen Öffnungszeiten, von Montag bis Freitag zwischen 9.00 und 15.45 Uhr, nutzen. Der Weg zur Online-Terminvereinbarungen führt ab sofort über die Internetseiten der Stadt Arnsberg, des Hochsauerlandkreises sowie der Feuerwehr Arnsberg.

Der Link zur Anmeldung

Über den nachfolgenden Link kann man sich ab sofort für einen Schnelltest im Hüstener Kultzurzentrum anmelden:

https://www.etermin.net/hsk-schnelltest?servicegroupid=90361

Bei eventuellen Rückfragen steht die Rufnummer 02932 / 201-2040 zur Verfügung.

Die neue Testmöglichkeit in Hüsten ist ausdrücklich eine Ergänzung der bisherigen Angebote. Vorhandene Testzentren bleiben weiterhin bestehen. „Es ist uns als Stadt Arnsberg sehr wichtig, ein verlässliches und dauerhaftes Testangebot aus öffentlicher Hand anzubieten. Damit möchten wir das Engagement der privaten Initiativen unterstützen und auch als Stadt unseren Beitrag dazu leisten, allen Bürgerinnen und Bürgern kostenfreie Schnelltests zu ermöglichen, die sie regelmäßig und zeitnah in der Nähe ihres Wohnorts beanspruchen können“, erläutert Bürgermeister Ralf Paul Bittner die städtische Initiative. Er dankt den zahlreichen privaten Anbietern, Apotheken und Arztpraxen in der Stadt ausdrücklich dafür, dass sie in den vergangenen Wochen bereits ein professionelles Netz an Corona-Testangeboten aufgebaut haben und so einen wichtigen Beitrag zur Teststrategie von Bund und Land leisten.

Im kommunalen Testzentrum arbeitet ein Team aus medizinisch geschulten Fachkräften von Feuerwehr und Rettungsdienst mit Unterstützung von Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr sowie Beschäftigten aus dem Freizeitbad Nass. Für die organisatorischen Arbeiten sind bei Bedarf weitere Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung im Einsatz.

Weitere Schnelltest-Angebote im Stadtgebiet

In der Koordination des Hochsauerlandkreises machen verschiedene Apotheken, Arztpraxen und im Rahmen weiterer Initiativen und Kooperationen noch zusätzliche Anbieter ein Corona-Schnelltest-Angebot in der Stadt Arnsberg. Eine detaillierte Übersicht von Schnelltest-Möglichkeiten in der Stadt Arnsberg ist auf der städtischen Homepage www.arnsberg.de/corona/testzentren.php zu finden. Dort werden auch Adressen, Telefonnummern und weitere Kontakt- und Informationsmöglichkeiten zu den Teststellen genannt. Diese Übersicht wird kontinuierlich weiter ergänzt, soweit neue Teststellen bekannt sind.

Ein Schnelltest-Angebot in Anspruch nehmen

Wer sich testen lassen möchte, sollte sich beim gewünschten Anbieter melden. Wichtig ist, dass sich diese Testangebote ausschließlich an Personen ohne Symptome richten. Menschen mit Krankheitssymptomen kontaktieren bitte ihren Hausarzt. Nach dem Test wird direkt vor Ort ein Nachweis über das Testergebnis ausgestellt, digital oder in Papierform.

Fällt das Schnell-Test-Ergebnis positiv aus, ist sofortige Quarantäne und eine PCR-Bestätigungstestung erforderlich. Weitere Informationen zu den Schnelltest-Angeboten im HSK finden sich auch auf der Seite des Hochsauerlandkreises unter www.hochsauerlandkreis.de/regionale-themen/corona-aktuell/corona-schnelltest.