Kompromiss-Idee: Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsbeirat

Neue Bewegung im Streit um einen von Bündnis 90/Grüne und CDU geforderten Klimaausschuss für die Stadt Arnsberg: Die Fraktionen von SPD und der „Fraktion“ (Die Partei) sowie Werner Ruhnert als Einzelratsmitglied brachten in einem Antrag nun einen Kompromissvorschlag ein. Sie wollen ergänzend zum Zukunfts- und Nachhaltigkeitsausschuss einen politisch und gesellschaftlich besetzten Nachhaltigkeits- und Klimaschutzbeirat einrichten und zudem den Klimaschutz als Unterausschuss des wichtigen Haupt- und Finanzausschusses aufwerten.

Grüne/CDU wollten eigenen Klimaschutzausschuss

Bündnis 90/Grüne und die CDU hatten einen eigenen, zusätzlichen Klimaschutzausschuss beantragt. Damit sollte der herausragenden Bedeutung des Klimaschutzes in der Stadt entsprochen werden. „Klimaschutz ist zu wichtig, um in einem anderen Ausschuss unterzugehen“, so die Schwarz-grüne Ratsmehrheit. Dieser Ausschuss war zudem ein ganz oben angesetztes Wahlkampfziel der Arnsberger Grünen.

Bessere Alternative?

„Wir sind überzeugt, dass der von uns vorgeschlagene Weg eine konstruktive und bessere Alternative zur Abspaltung eines Klimaausschusses darstellt“, teilt Tim Breuner, stellvertretender SPD-Ratsfraktionschef und Stadtverbandsvorsitzender, mit. Neben der Einsparung von Kosten, die ein Ausschuss verursachen würde, könnten im vorgeschlagenen Beirat neben der Politik auch Experten und Bürger/-innen zu diesem wichtigen Thema beteiligt. „Die ebenfalls geplante Einbindung der klimarelevanten Vorlagen in die Beratungen des Haupt- und Finanzausschusses machen den Stellenwert des Themas deutlich“, so Breuner, „aus unserer Sicht berücksichtigt dies auch die Forderungen von Schwarz-Grün nach der Hervorhebung des Klimaschutzes“. Klimaschutz in Arnsberg sei zu wichtig für einen eigenen Ausschuss. „Es bedarf einer konzentrierten, gemeinsamen und integrierten Bearbeitung des Themas - von Politik und Bürgerschaft“, betont der SPD-Lokalpolitiker.

Priorität Klimaschutz

Der Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsbereit soll das Ziel haben, den Klimaschutz zu priorisieren und gleichzeitig neben der politischen Beratung die Verbindung zur Wissenschaft, Wirtschaft und Stadtgesellschaft herzustellen und somit alleklimarelevanten Themen nachvollziehbar und transparent zu kommunizieren. „Dazu gehört auch die gemeinsame Betrachtung der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Dimension der Nachhaltigkeit“, heißt es in dem Antrag. Eine breite Besetzung soll den Beirat legalisieren: So sollen nach dem Willen der Antragsteller bis zu neun Vertreter/-innen (aus allen im Rat vertretenen Parteien) vom Ausschuss für Nachhaltigkeit, digitalen Wandel und Stadtgemeinschaft (Zukunftsausschuss) bestimmt werden. Hinzu sollen bis zu neun Vertreter/-innen aus unterschiedlichen öffentlichen Bereichen (Wirtschaft/Wissenschaft) und bis zu neun per Losentscheid zufällig ausgewählte Vertreter/-innen aus der Bevölkerung kommen.

Der Klimaschutz soll im Haupt- und Finanzausschuss als Unterausschuss prominent platziert werden, während die Ergebnisse des Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsbeirat sowohl in die Beschlüsse und Beratungen des Zukunftsausschusses als auch des Klimaschutz-Unterausschuss im HaFi einfließen sollen.

Die Antragsteller - an den Beratungen zum Antrag, so Tim Breuner, sei auch die FDP-Fraktion unterstützend beteiligt gewesen - erhoffen sich, dass Bündnis 90/Grüne und CDU in dem Vorschlag ein Kompromissangebot vorfinden, dass sie annehmen können, ohne von ihren thematischen Zielen abrücken zu müssen.