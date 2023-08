Kraftvoller Gitarrenrock aus Arnsberg

Arnsberg. Die Gruppe „Codek´s“ feiert am 12. August mit einem Konzert in der Schützenhalle ihr Bandjubiläum. Tickets ab sofort erhältlich

Auf mittlerweile 26 Jahre Bandgeschichte kann die Arnsberger Rockgruppe „Codek´s“ zurückblicken. Ursprünglich wurde die Band 1997 mit dem Namen „Just for fun“ gegründet. Bei einem Schülerbandwettbewerb im Zero ein Jahr später heimste man bereits den 2. Platz ein.

Erste große Auftritte

Nach einigen Umbesetzungen trat die Band, nun als „Codek´s“, mit verschiedenen alteingesessenen Arnsberger Bands wie „Dinner 4 One“ und „Noise & Voice“ auf. Einige frühe Höhepunkte waren sicherlich die Auftritte beim „Schloßberg-Festival“ in Arnsberg, dem „Soundcheck-Festival“ in Sundern und einem Gig mit der Band Short`n Pregnant in Aachen.

Später hatte man die Möglichkeit, bei den „Arnsberger Kulturtagen gegen Rechtsradikalismus“ zu spielen. Dabei konnte man ein breites Publikum begeistern. Es ging weiter mit verschiedenen Auftritten wie beispielsweise beim „Rock im Seufzertal“ sowie einer Vielzahl von Kneipenkonzerten und Partys in den umliegenden Schützenhallen. Unter dem Motto „A crazy night“ stellte „Codek´s“ sein Können im Bereich des Cover-Rocks unter Beweis. Auch begeisterten die fünf Musiker beim Charity-Rock-Open-Air-Festival auf dem Neumarkt in Arnsberg, dem traditionellen Dämmerschoppen in Arnsbergs guter Stube sowie der „Donnerstags-Live“-Open-Air-Konzertreihe an der Arnsberger Festhalle.

In den vergangenen 26 Jahren hat sich die Gruppe über die Grenzen von Arnsberg hinaus einen Namen gemacht. Foto: CODEK´s

Eigene Konzert zu organisieren hatte sich die Band schon früh auf die Fahne geschrieben und dieses Ziel auch mit einigen erfolgreichen Auftritten in der Kulturschmiede in Arnsberg umgesetzt. Die eigenen Songs auf CD zu bannen, verwirklichte „Codek´s“ mit der Scheibe „ubi sumus, ibi in fronte est!“

Heavy Metal Elemente

Stand zu Beginn der Name „Codek´s“ noch für die Initialen der damaligen Bandmitglieder, so ist er mittlerweile zu einem eigenständigen Begriff für handgemachten, kraftvollen Gitarrenrock in der Arnsberger Musikszene geworden. Die Mischung aus klassischer Rockmusik der 70er Jahre, ausdrucksstarken Heavy Metal Sounds und fetentauglichen Rhythmen weist auf das umfangreiche musikalische Spektrum der fünf Jungs hin. Die Band covert und arrangiert bekannte Songs, so dass das Repertoire immer wieder durch frische Ideen aufgelockert wird.

Zum 25 +1. Geburtstag spielt die Band daher am Samstag, 12. August, ein Cover-Rock-Konzert der Extraklasse. Als Ort für dieses besondere Event hat sich die Band diesmal die Festhalle der Arnsberger Bürgerschützen in der Promenade gesichert. Präsentiert wird das Spektakel vom Arnsberger Gesangsensemble „akzente“. Mit aufwändiger Bühnen- und Lichttechnik wird die Festhalle in einen Rocktempel umgestaltet.

Von Queen bis Volbeat

Die fünf Vollblut-Musiker Christian Höing, Dominik Meiske, Benjamin Rath, Peter Sölken und Kai Werdite bieten eine große Bandbreite bekannter Titel der Rockgeschichte. Von Queen über Die Toten Hosen bis hin zu Volbeat wird für jeden musikbegeisterten Zuhörer der passende Sound dabei sein. Einlass für das Konzert ist ab 19.30 Uhr.

Im Vorverkauf kosten die Tickets für das Jubiläumskonzert 15,- Euro, an der Abendkasse 18,- Euro. Der Kartenvorverkauf erfolgt in der Buchhandlung Sonja Vieth auf dem Steinweg und bei den Bandmitgliedern.

