In Zeiten der Corona-Pandemie gibt es kaum noch Treffen von Selbsthilfegruppen, in denen Menschen mit gleicher Erkrankung oder gleichem Leidensweg zwecks Erfahrungsaustausch persönlich miteinander sprechen. „Das ist für die Erkrankten und auch deren Angehörige eine sehr belastende Situation“, berichtet Marion Brasch, Leiterin der Arnsberger Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen im Hochsauerlandkreis (AKIS).

Hilfe der AKIS ist weiterhin gefragt

Gleichwohl ist die AKIS weiterhin gefragt. „Deutlich länger wurden unsere Telefonate mit Menschen, die sich hilfesuchend an uns wenden und die wir an entsprechende Selbsthilfegruppen vermitteln können“, betont Ingrid Werthschulte, die zusammen mit Stefanie Bönsch das dreiköpfige hauptamtliche AKIS-Team komplettiert.

Kranken wird Erfahrungsaustausch ermöglicht Von A wie Atemweg bis V wie Verdauungsorgan reichen die Themen in Selbsthilfegruppen für Menschen mit chronischen Erkrankungen. Hinzukommen Gruppen für Menschen mit Behinderungen sowie für Menschen in Lebenskrisen, die durch den Tod nächster Angehöriger ausgelöst werden. Auch gibt es Selbsthilfegruppen bei Suchtproblemen (Alkohol oder Drogen). Die AKIS gibt Selbsthilfegruppen organisatorische Hilfen und vermittelt auch Teilnehmer in Selbsthilfegruppen. Kontakt zur AKIS 02932/ 201-2270 ; Mail: selbsthilfe@arnsberg.de ; Info im Internet: arnsberg.de/selbsthilfe

Damit Treffen zumindest digital - per Videokonferenz - regelmäßig stattfinden können, denkt AKIS daran, in Zusammenarbeit mit der VHS eine Fortbildung zur Nutzung digitaler Medien anzubieten. Die Corona-Pandemie wirkte sich aber nicht nur auf bestehende Selbsthilfegruppen, sonder auch auf geplante Neugründungen aus. Im Januar/Februar 2020 wollten sieben neue Gruppen an den Start gehen, doch beim Großteil dieser Gruppen ruht nun vorerst die Arbeit.

In Deutschland gibt es schon Corona-Selbsthilfegruppen - bald auch in Arnsberg?

In Deutschland ist bereits ein neuer Bedarf an Corona-Selbsthilfegruppen entstanden. Neugründungen gab es zum Beispiel in Unna, Heinsberg oder Regensburg. Hier treffen sich Personen, die die akute Corona-Erkrankung überstanden haben , aber - aufgrund der häufigen Langzeitfolgen - für die komplette Gesundung Unterstützung, Informationen und Hilfe in Selbsthilfegruppen suchen. Es gibt aber auch Corona-Selbsthilfegruppen, in denen sich Menschen (zum Beispiel aus Risikogruppen ) treffen, die unter den sozialen Folgen (Vereinsamung) leiden oder Angehörige von Corona-Patienten sind. „In Arnsberg gab noch keine Nachfrage von Bürgern, die eine Corona-Selbsthilfegruppe gründen wollten“, berichtet Marion Brasch, die aber stark davon ausgeht, dass dies noch kommen wird.

Rund 160 Selbsthilfegruppen im HSK

Mit Blick auf die bestehenden rund 160 Selbsthilfegruppen im HSK, wovon etwa 60 bis 70 Gruppen im Raum Arnsberg/Sundern verortet sind, erklärt Brasch, dass seit März 2020 die allermeisten Selbsthilfegruppen ihre Treffen wegen der Corona-Ansteckungsgefahr ausfallen ließen. „Dies passierte zum einen aus grundsätzlichen gesundheitlichen Erwägungen (bei chronisch Kranken ist absolute Vorsicht geboten), zum anderen fehlte es auch an Räumlichkeiten, in denen sich alle Gruppenteilnehmer mit gebotenem Hygiene-Abstand treffen konnten“, erklärt Ingrid Werthschulte. Nur eine reduzierte Teilnehmerzahl für ein Treffen zuzulassen, sei für viele Selbsthilfegruppen keine Option gewesen. denn man wolle ja niemand ausschließen.

AKIS-Mitarbeiterin Ingrid Werthschulte (links) und AKIS-Leiterin Marion Brasch zeigen ein Plakat, das Menschen mit gleicher Erkrankung oder gleichem Leidensweg dazu ermuntert, zu einem wohltuenden Erfahrungsaustausch in einer Selbsthilfegruppe zusammenzukommen. Foto: Martin Schwarz

Die Absage von Selbsthilfegruppen habe insbesondere bei Menschen mit Suchtproblemen negative Folgen gehabt. „Einige Alkoholiker hatten wieder zur Flasche gegriffen“, schildert Brasch die verschärfte Situation, die insbesondere bei der Suchtberatung im städtischen „Wendepunkt“ in Neheim deutlich werde.

Neue Regionalgruppen gebildet

Die AKIS ist für den HSK konzipiert als zentrale Organisationsstelle zur Gründung neuer Selbsthilfegruppen, Begleitung bestehender Gruppen und Vermittlung neuer Interessierter. Da sich die meisten Selbsthilfegruppen im Westen des HSK befinden, war eine stärkere Regionalisierung der Arbeit nötig. Mit Hilfe ehrenamtlicher Mitarbeiter im Kompetenz-Team Selbsthilfe Hochsauerland wurden Regionalgruppen für HSK-West. HSK-Mitte und HSK-Ost gegründet. In diesen Regionalgruppen wird den Ansprechpartnern diverser Selbsthilfegruppen ein Erfahrungsaustausch untereinander ermöglicht, um so zum Beispiel besser Vorträge zu organisieren und sich allgemein besser zu vernetzen.