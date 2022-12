Kreis Soest: Betrunkener Feuerwehrmann auf Blaulicht-Fahrt

Arnsberg/Erwitte. Für die Feuerwehren in Arnsberg und Sundern war es ein ruhiges Wochenende. Spektakuläres aber passierte im Nachbarkreis.

Für die Feuerwehren in Arnsberg und Sundern ist die Lage über die Weihnachtsfeiertage bislang ruhig und ohne große nennenswerte Einsätze geblieben: Spektakulär aber wurde es im Nachbarkreis. Ein betrunkener Feuerwehrmann beging hier Unfallflucht im Einsatzfahrzeug.

Am 2. Weihnachtstag gegen 4.50 Uhr kam es im Birkenweg in Erwitte zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Feuerwehrfahrzeugs. Das Löschfahrzeug ist zuvor mit Blaulicht und Martinshorn durch die Wohnsiedlung gefahren. Im Bereich des Birkenwegs wurde ein geparkter PKW beschädigt. Nach dem Unfall entfernte sich das Feuerwehrfahrzeug in Richtung Wache. Ermittlungen ergaben, dass es zur Unfallzeit keinen Feuerwehreinsatz in diesem Bereich gab. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass der Fahrer, ein 25-jähriger freiwilliger Feuerwehrmann aus Bad Westernkotten, unter erheblichem Alkoholeinfluss stand und er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Der Führerschein des Beschuldigten wurde sichergestellt und Blutproben wurden entnommen. Eine Strafanzeige wurde gefertigt, weitere Ermittlungen folgen.

