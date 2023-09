Kreuz Werl wird für zwei Nächte gesperrt

Arnsberg/Werl. Wegen Fahrbahnsanierungen sperrt die Autobahn Westfalen die Verbindungen auf die A445.

Im Autobahnkreuz Werl saniert die Autobahn Westfalen in der kommenden Woche an mehreren Stellen die Fahrbahndecke. Dafür müssen in zwei Nächten die Verbindungen von der A44 (in beiden Fahrrichtungen) auf die A445 (in Fahrrichtung Brilon) gesperrt werden: in der Nacht von Montag auf Dienstag (18./19. September) und von Dienstag auf Mittwoch (19./20.September) jeweils von 20 Uhr bis 6 Uhr. Die Umleitung für Verkehrsteilnehmende, die in Richtung Brilon fahren möchten, führt per rotem Punkt über die Anschlussstelle Werl-Zentrum.

Darauf macht die Autobahn Westfalen aufmerksam.

