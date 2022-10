„Kriegsende in Arnsberg“: Verkehrsverein mit Stadtführung

Arnsberg. Welche Spuren haben der schreckliche Krieg und die Nachkriegszeit in Arnsberg hinterlassen?

„Kriegsende in Arnsberg“. So lautet das Thema einer Stadtführung, die der Verkehrsverein Arnsberg am Freitag, 14. Oktober, anbietet. Stadtführer Henning Fette nimmt dabei am letzten Tag der Herbstferien die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit auf eine interessante und vor allem auch sehr spannende Spurensuche.

Denn welche Spuren des Zweiten Weltkriegs und auch der Nachkriegszeit gibt es noch heute in Arnsberg zu entdecken? Die Antwort darauf gibt diese ganz spezielle Führung durch die jüngere Geschichte Arnsberg, die zugleich sensibilisieren soll für eine prägende Zeit der Geschichte, ohne das vor 70 Jahren Geschehene zu vergessen.

Treffpunkt ist am Neumarkt / Ecke Steinweg

Treffpunkt für alle Interessierten ist um 18 Uhr der Neumarkt / Ecke Steinweg. Erwachsene zahlen 6, Kinder bis 14 Jahre 3,50 Euro. Eine Anmeldung ist wünschenswert, die tagesaktuellen Corona-Richtlinien sind zu beachten.

Weitere Informationen zu dieser Führung sowie zu allen weiteren Angeboten gibt es beim Verkehrsverein Arnsberg, Neumarkt 6, unter der Rufnummer 02931-4055.

