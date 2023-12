Kuchen verbrennt: Feuerwehr räumt Kita

Arnsberg Rettungsdienst und Löschgruppe unterwegs in Rumbeck. Verletzt wurde niemand, aber Lüften war sehr nötig.

Ein komplett verbrannter Kuchen hat für einen Feuerwehreinsatz in Rumbeck gesorgt. Um 14 Uhr am Donnerstag, 7. Dezember, ging der Alarm bei der Löschgruppe Rumbeck und der Wache Arnsberg ein: In der Kita „Trommelwirbel“ sollte es brennen. Auch ein Rettungswagen rückte aus.

Der brauchte zum Glück nicht zum Einsatz zu kommen in der nahezu neuen Kita. Die Räume zeigten sich nur verkokelt und mussten gut gelüftet werden. Die alarmierten Eltern holten ihre Kinder nach und nach ab. Um 14.30 Uhr galt der Einsatz als beendet.

