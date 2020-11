Kultur-Lockdown: „Das kann auf Dauer keine Lösung sein“

Die Dramaturgin Ursula Almagor gründete zusammen mit ihrem Mann Yehuda (Regie, Schauspiel) 1991 das freie professionelle Teatron Theater Arnsberg. Bis 2008 war es auf nationalen und internationalen Bühnen und Festivals vertreten. Parallel arbeitet das Teatron seit 1996 kontinuierlich in Arnsberg, seit 2003 in der Kulturschmiede als fester Spielstätte. Jetzt berichtet Ursula Almagor in unserem Corona-Tagebuch über die Kulturarbeit in Corona-Zeiten.

„Es war alles vorbereitet in der Kulturschmiede Arnsberg. Die Filmkulisse für den zweiten Teatron-Film „Die Getrennten“ stand, die Kostüme für die 14 Darsteller/-innen hingen bereit, das Kamerateam hatte den Transporter mit dem aufwendigen Filmequipment bereits gepackt, um Richtung Arnsberg aufzubrechen. Dann kam die Ankündigung zur erneuten Schließung der Kulturstätten im ganzen Land. Wieder traf es die Kultur, zum zweiten Mal in diesem Jahr mussten auch wir ein Projekt unterbrechen, kurz vor der Umsetzung der über Wochen durchgeführten Vorbereitungsarbeiten.

Unsere Reaktion war zunächst geprägt von großer Enttäuschung und Wut, dass trotz aller eingerichteter Vorsichtsmaßnahmen wieder die Kultur den Preis zahlen muss, dann aber auch von Solidarität und der Überzeugung, dass wir alle dazu beitragen müssen, die Fallzahlen zu senken und vor allem die vulnerablen Gruppen zu schützen. Dieser Verantwortung sind wir durch die Absage der Dreharbeiten gerecht geworden.

Es kann aber auf Dauer nicht die Lösung sein, dass Kulturstätten und Künstler/-innen nicht mehr arbeiten können. Kulturschaffende sind auf Solidarität und differenzierte Entscheidungsfindungen in dieser außergewöhnlichen Situation angewiesen. Darüber hinaus brauchen wir aber auch die Bereitschaft jedes/r Einzelnen, auch im Privaten die Corona-Regeln einzuhalten und so die Fallzahlen zu senken. Nur dann können wir weiter arbeiten, nur dann können wir auch weiterhin einen Raum schaffen für Kommunikation, Auseinandersetzung, Inspiration, Unterhaltung – denn das macht doch einen großen Teil unseres Menschseins aus, und ja, das ist auch systemrelevant. Der Mensch lebt nun einmal nicht vom Brot allein.“