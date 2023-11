Neheim/Sundern Jan Weiler begeistert bei Kultur rockt Leser in Neheim. Vorfreude auf Staraufgebot des Klassik-Programms beim Sommerfestival.

Bei der in Kooperation mit dem Kulturbüro Arnsberg und der Literarischen Gesellschaft Arnsberg ausgeführten Kultur rockt-Winterveranstaltung begeisterte Autor Jan Weiler bei vollem Haus in der Stadtbibliothek Neheim. Mit Spannung wurde aber auch auf die Programm-Höhepunkte des Sommerfestivals geschaut.

Gut gelaunt entführte Weiler sein Publikum auf eine spannende Reise in das Universum von Heranwachsenden, die sich rebellisch gegen die elterliche Fürsorge stemmen, gleichzeitig aber das umfangreiche Dienstleistungsangebot der Eltern genießen. Es kommt zu gemeinsamen Plätzchenbackmarathons mit Kipferl-Bier und Liebeskummer. Und wenn dann noch aus der Restauranttoilette für das romantische Abendessen mit der Freundin Geldbeträge per Sofortüberweisung angefordert werden, befinden wir uns mitten in der „Älternzeit“.

Programmdetails für 2024

Bei dieser Winterveranstaltung lüftet das Kultur rockt-Team auch die ersten Programmdetails für das Sommerfestival 2024. „Mit ganz besonderen Juwelen auf Weltniveau“, so die Veranstalter, sei das Klassikprogramm für das Festival 2024 bestückt, das vom 30. Mai bis zum 2. Juni 2024 in Sundern-Dörnholthausen im und am Pferdestall stattfindet: Für Samstag, 1. Juni, um 19 Uhr lädt Starpianist Alexander Krichel zu einem Soloabend mit Werken von Frédéric Chopin und Sergej Rachmaninoff. Erstmalig in der Geschichte des Festivals folgt dem Klavierabend am Sonntag, 2. Juni, um 19 Uhr ein Klaviersextett: Das Streichquartett der Berliner Philharmoniker wird zusammen mit Roman Simovic (Violine), dem 1. Konzertmeister des London Symphony Orchestra, und Alexander Krichel (Klavier) Stücke von César Franck und Ernest Chausson darbieten.

Das Streichquartett repräsentiert die Exzellenz der Berliner Philharmoniker: kosmopolitisch, vielseitig und künstlerisch passioniert. Gemeinsam mit dem Solisten Christoph Heesch (Cello) bilden die drei Philharmoniker Dorian Xhoxhi (Violine), Helena Berg (Violine) und Naoko Shimizu (Viola) das Quartett. Seit dem Jahr 2010 ist Roman Simovic 1. Konzertmeister des London Symphony Orchestra. Seine Virtuosität und Musikalität haben ihn in die weltbesten Konzertsäle auf allen Kontinenten wie beispielsweise die Carnegie Hall in London, das Opernhaus in Tel Aviv, die Victoria Hall in Genf, die Rudolfinum Hall in Prag und das „Art Centre“ in Seoul geführt. Pianist Alexander Krichel ist längst eine Klasse für sich. Ob Hamburg, Berlin, München, Zürich, Wien, London, New York, Hongkong, Shanghai, Tokio, Mexico City, Oslo, Warschau oder Bukarest, der Echo-Klassik-Preisträger ist auf den namhaften Bühnen weltweit zu Hause. Neben seinen Solokonzerten spielte er u.a. mit dem hr-Sinfonieorchester, den Bamberger Symphonikern, der Dresdner Philharmonie, der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und den Bremer Philharmonikern zusammen und war Gast beim Tokyo Symphony Orchestra, beim Kyoto Symphony Orchestra, der Hong Kong Sinfoniette, dem Festival Strings Lucerne und anderen.

Eintrittskarten für das Klavierkonzert und das Klaviersextett sind ab sofort im Haus Berghoff und im Onlineshop www.oh-love.de zum Preis von 30 Euro für das Klavierkonzert und 33 Euro für das Klaviersextett erhältlich. Beide klassischen Konzerte gibt es mit der Klassik-Kombikarte für 58 Euro, Mitglieder des Verein Kultur rockt erhalten auf die Eintrittskarte einen Nachlass von 5 Euro. Passend zum Weihnachtsfest können die Konzertkarten auch in einem besonderen Geschenkarrangement erworben werden. Die Bekanntgabe der Genres Rock/Pop, Schauspiel/Literatur und Familienprogramm erfolgt im Frühjahr 2024.

