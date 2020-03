Arnsberg. Der Fachausschuss gab nun grünes Licht für die Fällung einer problematischen Stieleiche und den Bau eines Kunstrasenplatzes in größerem Format.

Für den geplanten Neubau einer Kunstrasensportanlage des TuS Niedereimer stellte die Politik nun die letzten Weichen: Der Fachausschuss Kultur, Tourismus und Sport gab am Dienstag mehrheitlich grünes Licht für die Fällung einer 100 Jahre alten Stieleiche. Somit kann der Verein auch beim Neubau das derzeitige Spielflächenmaß von 58x103 Meter erhalten.

Ölologischer Ausgleich

„Es wird aber einen ökologischen Ausgleich geben müssen“, sagt Ausschussvorsitzender Peter Blume (CDU). Der TuS Niedereimer wird an anderer Stelle Neupflanzungen von Bäumen vornehmen müssen.

In die Sanierung der alten Tennensportanlage - also des bestehenden Ascheplatzes - werden wie geplant 120.000 Euro städtische Zuschüsse aus der Sportpauschale fließen. „Verein und Verwaltung müssen nun die weiteren Fragen der Finanzierung abschließend klären“, betont Peter Blume. Vor der Abwicklung der Förderung muss der Verein die gesicherte Finanzierung des Vorhabens darstellen können. Darüber hinaus, so beschloss der Ausschuss, wird der TuS Niedereimer verpflichtet, Rücklagen anzulegen, um künftige Sanierungen des Kunstrasenplatzes aus eigenen Mitteln und ohne städtische Zuschüsse vornehmen zu können.

Sportplatz Niedereimer Foto: Ted Jones / Ted Jones/WP

TuS Niedereimer in Startlöchern

Der TuS Niedereimer sitzt bereits in den Startlöchern und würde gerne schon im April 2020 mit dem Bau beginnen. Ein Vorvertrag mit einem Sportplatzbauer aus Recklinghausen wurde bereits geschlossen. Die Zeit drückt: Der TuS Niedereimer verwies immer wieder darauf, dass eine derartige Verbesserung der Infrastruktur alternativlos sei, um künftig für Kinder und Jugendliche als Fußballverein attraktiv zu sein.

Die Gesamtbaukosten des Projektes belaufen sich auf rund 320.000 Euro. Davon wird der Verein 200.000 Euro aus eigenen Mitteln aufbringen müssen. Viele ehrenamtliche Aktionen wie zum Beispiel das Projekt „HerzRasen“ haben über Spenden die erforderlichen Mittel zur Finanzierung und Realisierung des Projektes eingebracht.

Gutachter untersuchte Problembaum

Die nun beschlossene Fällung der Stieleiche war im Vorfeld nicht unumstritten. Nötig geworden sei sie aber, weil das Wurzelwerk schon jetzt die Drainage massiv beschädigt hat. Beim Neubau müssten zudem Grabungen vorgenommen werden, die direkt an das Wurzelwerk heranreichen würde. Ein Gutachter schätzte, dass so der Baum nicht zu erhalten sei. Dafür müsste die Maße oder der Platzaufbau verändert werden. Eine veränderte Bauweise hätte dem Verein zudem 70.000 Euro Mehrkosten verursacht. Der Gutachter wollte zudem nicht ausschließen, dass die Nähe zum Baum den neuen Kunstrasenplatz dennoch beschädigen könnte.

Die Stieleiche hätte nur dann stehen bleiben können, wenn die Spielfläche auf 52x103 Meter reduziert worden wäre. Der TuS Niedereimer hatte die Verkleinerung stets abgelehnt. Zwar gebe es kein Regelmaß für Sportplätze, doch riet auch der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen von der Verkleinerung des Platzes ab. Bereits für das jetzige Platzmaß hatte sich der TuS Niedereimer stets eine Sondergenehmigung eingeholt. „Es macht ja wenig Sinn einen neuen Platz zu bauen, der dann zu klein ist“, so Ausschussvorsitzender Peter Blume.