Kunstverein Arnsberg: Diesen Film muss man gesehen haben

Arnsberg. „Standard Deviation“ legt Fokus auf Verlust von Individualität. Ausstellung bis 18 Juni im Kunstverein Arnsberg.

Wer schon einmal das Ausstellungshaus des Arnsberger Kunstvereins auf der Königsstraße betreten hat, wird sich sicherlich an die alte, knarzende Holztreppe erinnern, die man zum Ort des Begutachtens im ersten Stock hinaufgehen muss. Nicht etwa, weil diese Treppe selber eine so einprägsame Aura ausstrahlt- ganz im Gegenteil. Die sie umgebenden Wände sind mit zig Bildern vergangener Ausstellungen geziert, von klassischer zu moderner Kunst, von einzelnen Kreativköpfen bis hin zu ganzen Kollektiven, die ältesten noch aus dem letzten Jahrhundert. Jedes Mal, wenn man das Haus des Kunstvereins betritt, hält man auf besagter Treppe inne und verschafft sich zunächst einen Überblick über die Vergangenheit. Und so vielfältig und pluralistisch diese auch ist, steht in der kommenden Ausstellung, „Standard Deviation“, etwas Einzigartiges vor der Tür.

22-minütiger 3D-Film

Die libanesisch-niederländische Künstlerin Rana Hamadeh hat in einem audiovisuellen Langzeitprojekt einen 22-minütigen 3D-Animationsfilm entworfen, in der Graphik und Ton dem Publikum eine intensiv mitreißende Erfahrung verschaffen. Dabei liegen die Wurzeln für das hochmoderne Projekt ausgesprochen weit zurück, knappe 2500 Jahre um genau zu sein. Der Ödipuskomplex, eine antike Tragödie von menschlichen Begierden und dem Versuch, seinem Schicksal zu entkommen, bildet für Rana Hamadeh die Inspirationsquelle ihres Filmes: „Allerdings ist das Video keine Arbeit über Ödipus selber. Er dient als Referenz für Motive, die sich bis in unsere Zeit gehalten haben: Angst, Verlangen, Standardisierung.“

Rana Hamadeh (links) mit Kuratorin Pauline Doutreluingne. Foto: WP / Tim Drinhaus

Letztgenanntes sei besonders wichtig für die Künstlerin. „Der Fokus liegt auf ,Standard’, beziehungsweise auf der durch die immer weiter fortschreitende Technologisierung allgemeine Anpassung in der Gesellschaft an eben diese und dem damit einhergehenden Verlust der Individualität.“ Die Entwicklung sei nicht nur auf industriell-ökonomischem, sondern auch auf individuellem und psychologischem Niveau bemerkbar. Genau deswegen sei jetzt auch der richtige Zeitpunkt für die Ausstellung, meint die Kuratorin des Kunstvereins Pauline Doutreluingne. Sie und Rana Hamadeh kennen sich zwar bereits seit einiger Zeit, ein ausschlaggebender Faktor für die anstehende Ausstellung des Projektes sei jedoch letztendlich die Corona-Pandemie gewesen. „In dieser Zeit hat einerseits der technische Fortschritt einen weiteren großen Sprung gemacht und nachhaltig Einfluss darauf genommen, wie wir miteinander kommunizieren. Andererseits treten wir seit der Pandemie anders in Kontakt, kapseln uns mehr ab“, erklärt die Kuratorin. Das Motiv kündigt sich auch auf dem großen Konzeptentwurf für den Film, der einem modernen Kunstwerk ähnelt, an. Die Bildunterschrift „Privatisierung der Trauer“ nimmt ein Stück weit einen der zentralen Komplexe des Filmes vorweg. Dieses hat jedoch noch deutlich mehr zu bieten.

Ein tiefer, lauter Bass

Im stockdunklen Videoraum leitet ein tiefer, lauter Bass das erste Kapitel des Filmes ein. Lebensnah realistisch animierte Figuren werden in einer Fabrik gezeigt, einige unterscheiden sich jedoch von diesen. Manchen wächst ein überdimensioniertes Ohr aus dem Kopf, andere tragen einen Stuhl auf den Schultern. Scheinbar planlos rennen sie umher. In den darauffolgenden Kapiteln wird ein radikaleres Bild gezeigt. Mittlerweile ist von den Figuren nur noch ihr Skelett zu sehen, und als solche werden sie im Kreis umhergetrieben zu crescendo anschwellenden Tönen und Rhythmen. Die Individualität ist ihnen nicht mehr anzusehen, wie seelenlose Sklaven einer tyrannisch-tristen Ordnung marschieren sie nun Runde für Runde in ihrem Kreis, scheinbar ohne die Möglichkeit auszubrechen. Parallel dazu kreieren die Maschinen in der Fabrik menschliche Körperteile, einen Mund der Knochen ausspuckt und eine Wirbelsäule, der ein Bein wächst, mit dem sie von der Maschine weglaufen will, was jedoch misslingt.

Im Zuschauerraum selber fängt während des Filmes eine Schreibmaschine von allein an zu schreiben. Bis zum großen Finale, der Szene immer schneller zu immer lauteren Rhythmen angetriebenen Skeletten, steigert sich die Anspannung konstant- dann bricht der Film ab.„Das Video soll ein Abbild unserer Gesellschaft darstellen. Wie sich der Horror in unser Leben einschleicht und mit welcher unfassbaren Trivialität wir diesen einfach akzeptieren“, erläutert Rana Hamadeh sichtlich berührt von ihrem eigenen Film dessen Appell an ihr Publikum. Und tatsächlich verbindet die abstrakte Darstellung die lebhaften, anspringenden Animationen mit besonders pointiert aufgezeigten menschlichen Verhaltensweisen. Leichte Kost ist das Video somit nicht, soll es aber auch nicht sein: „Ich wünsche mir, dass die Zuschauer eine gemeinsame Erfahrung beim Schauen teilen und dass sie über das Gezeigte nachdenken. Vielleicht einen Tag, vielleicht eine Woche. Hauptsache sie nehmen eine Erkenntnis für sich selber mit“. Wer diese Erfahrung selber durchleben möchte, sollte in der aktuellen Ausstellung des Kunstvereins unbedingt vorbeischauen. „Standard Deviation“ läuft noch bis zum 18. Juni.

