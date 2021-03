Kunstverein Arnsberg länger geöffnet

Arnsberg. Der Kunstverein Arnsberg öffnet in dieser Woche länger und zusätzlich auch am Samstag.

„Da wir erwarten, dass Kulturinstitutionen in Kürze wieder schließen müssen, wird der Kunstverein Arnsberg in dieser Woche länger und zusätzlich auch am Samstag geöffnet sein“, erklärt Kuratorin Lydia Korndörfer. Die Sonderöffnungszeiten sind wie folgt festgelegt: Donnerstag 17.30 bis 19 Uhr, Freitag 9.30 bis 13 und 17.30 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag jeweils 11 bis 18 Uhr. Zeitfenster können telefonisch innerhalb der Öffnungszeiten unter 02931-21122 gebucht werden. Nutzen Sie die Chance, einen „echten“ Blick auf die Ausstellung „Jahresgaben 2020“ zu werfen, die ab nächste Woche „nur“ noch online zu besuchen sein wird. „Wir bitten um das Tragen einer FFP2-Maske und freuen uns auf Ihren Besuch“ lautet die Botschaft der Künstlerischen Leiterin Lydia Korndörfer. Info zur Expo: http://www.kunstverein-arnsberg.de/jahresgaben-2020