Kunstverein Arnsberg öffnet wieder für Besucher

Arnsberg. Kunstverein Arnsberg: Terminbuchung ab 17. März – Auftakt eine Woche später mit Jahresgaben-Ausstellung „At A Moment In Time“.

Kunst- und Kulturfreunde dürfen sich freuen: Nach derzeitigem Stand der Dinge an der „Coronafront“ plant der Kunstverein Arnsberg in Kürze ein Comeback:

Die Räumlichkeiten in der Königstraße 24, am Rand des Neumarkts im Stadtteil Arnsberg, sollen ab Mittwoch, 24. März, wieder für Besucher geöffnet werden – nach vorheriger Terminbuchung und unter Berücksichtigung aller Auflagen der geltenden Corona-Schutzverordnung (Info am Ende des Textes).

„Wir freuen uns sehr, trotz der besonderen Umstände, auf ein reges Programm in 2020 zurückblicken zu können, das immer wieder auch nationale Aufmerksamkeit erregt hat“, sagt Lydia Korndörfer. Mit Brad Downey, Lucia Kempkes, Ossian Fraser, Kristina Berning, Ana Lessing Menjibar und Ariel Reichman habe der Kunstverein auch 2020 wieder aufstrebende Positionen präsentiert – und den besagten Künstler/-innen teils zum ersten Mal einen größeren Auftritt in Deutschland geben können, so die Künstlerische Leiterin des KVA weiter. „Wir freuen uns nun, das Jahr mit neuen, spannenden Positionen im Rahmen unserer jährlichen Jahresgaben-Ausstellung zu beginnen“, blickt das Team des Kunstvereins auf das erste Highlight in 2021: „At A Moment In Time“ titelt diese spezielle Expo (24. März bis 2. Mai) mit Werken von Albrecht/Wilke, Solweig de Barry, Kristina Berning, Brad Downey, Ossian Fraser, Lena von Goedeke, Henri Haake, Aneta Kajzer, Lucia Kempkes, Matthieu Martin, Ana Lessing Menjibar, Ariel Reichman, Maximilian Rödel, Jan Vormann und Felix Kiessling, deren Exponate Besucher, wie gewohnt, auch erwerben können.

Zeitfensterbuchung ab 17. März, 02931-21122, und während der regulären Öffnungs-/Bürozeiten: Mi,Do 17.30-19 Uhr, Fr 9.30 – 13 und 17.30 -19 Uhr, So 11– 15 Uhr.