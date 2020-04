Neheim. Im Bergheimer Industriegebiet entsteht eine Produktionshalle von „Brake Ladenbau“. Mitte 2020 will der Betrieb an die Raiffeisenstraße umziehen

Die Firma „Andreas Brake Ladenbau“, die derzeit noch im Neheimer Ohl ansässig ist, wird Mitte dieses Jahres in eine eigene und deutlich größere Halle umziehen, die an der Raiffeisenstraße im Bergheimer Industriegebiet entsteht. Mit den Bauarbeiten (Erdarbeiten) ist in der vorigen Woche begonnen worden. Die Halle wird auf einem 4250 Quadratmeter großen, freien Wiesengrundstück errichtet, das sich an der Zufahrt zur benachbarten Kartbahn befindet.

Bagger richten das Gelände her: An der Bergheimer Raiffeisenstraße errichtet die Firma Andreas Brake eine neue Produktionshalle mit Büro. Die Schreinerei und Tischlerei will Mitte 2020 vom Neheimer Ohl nach Bergheim umziehen und sich dort vergrößern. Foto: Martin Schwarz / Martin Schwarz WP

Das Grundstück hatte Firmeninhaber Andreas Brake schon vor einiger Zeit erworben und zeigt nun in Zeiten der Corona-Krise deutlichen Unternehmer-Mut, gepaart mit der Zuversicht, dass es nach der Corona-Krise wieder konjunkturell bergauf geht. „Ich wollte sowieso den Betrieb erweitern. Corona kam zwar dazwischen, doch dadurch wurde das Bauprojekt nicht gestoppt. Außerdem besteht Zeitdruck, weil ich bis Mitte 2020 die jetzt angemietete Halle im Ohl verlassen muss“, berichtet der 42-jährige Unternehmer und gelernter Tischler.

1050 Quadratmeter große Halle

Für einen Umzug prüfte Andreas Brake zwei Optionen: Anmieten einer bestehenden Halle oder Bau einer eigenen neuen Halle. Der in Voßwinkel wohnende Unternehmer fand im Arnsberger Stadtgebiet kein geeignetes Mietobjekt und entschied sich daher für den Bau einer eigenen Halle. Das Privatgrundstück an der Raiffeisenstraße wurde ihm von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Arnsberg vermittelt.

Arnsberg Von Objekteinrichtungen bis Küchenbau Firmenchef Andreas Brake beschäftigt sechs Mitarbeiter. Der Betrieb entwickelt und fertigt zum Beispiel Warenträger/Displays für gewerbliche Kunden. Außerdem ist das Unternehmen „Andreas Brake Ladenbau“ im Messebau tätig und übernimmt Aufträge für den Innenausbau und Objekteinrichtungen. Arbeiten von Brake findet man zum Beispiel in Einzelhandelsgeschäften und Banken. Brake fertigt aber auch Einbauelemente (Fenster/Türen) und übernimmt Möbel- und Küchenbau. Daher ist die Schreinerei /Tischlerei auch für private Kunden tätig.

Andreas Brake erwarb das 4250 Quadratmeter Grundstück, auf dem eine rund 1050 Quadratmeter große Produktionshalle mit Büro errichtet wird. Die neue Halle , die etwa 30 Prozent mehr Platz bietet als der bisherige Standort, wird 46 Meter lang, 23 Meter breit und 6,80 Meter hoch sein. In der neuen Halle werden auch neue Maschinen aufgestellt.

1,7 Millionen Euro werden investiert

Architekt des Bauvorhabens ist Michael Breker, der zum Neheimer Architekturbüro Breker + Neuhaus gehört. Das Voßwinkeler Unternehmen „Stock Hallenbau“ wurde mit den erforderlichen Bauarbeiten beauftragt. Nach Abschluss der Erdarbeiten und Schaffung der Bodenplatte wird ein Stahlständerwerk errichtet. Die Wände bestehen aus so genannten „Sandwich-Elementen“, die insbesondere guten thermischen Schutz (Wärmedämmung) bieten.

Die Gesamtkosten für Grundstückserwerb, Hallenbau und Anschaffung von Maschinen beziffert Andreas Brake auf 1,7 Millionen Euro.