Ladendiebin verletzt Zeugin und fährt davon

Sundern Eine mutige Zeugin hat versucht, eine flüchtende Ladendiebin aufzuhalten. Die reagierte rabiat. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Mittwoch entwendete eine unbekannte Frau gegen 10:30 Uhr Ware aus einem Geschäft in der Hauptstraße. Die mutmaßliche Diebin rannte mit ihrer Beute aus dem Geschäft. Das berichtet die Polizei. Eine Zeugin, die das Geschehen beobachtet hatte, verfolgte die Täterin. Sie flüchtete mit der Beute auf einen Parkplatz am „Schimmerlingshof“. Dort stieg sie als Fahrerin in ein geparktes Auto. Die Zeugin hielt die Fahrertür des Fluchtwagens offen, um die Diebin aufzuhalten.

Von Autotür touchiert

Die ließ sich aber nicht aufhalten. Sie setzte trotz offenstehender Tür zurück und fuhr davon. Dabei wurde die Zeugin touchiert und leicht verletzt. Jetzigen Erkenntnissen nach handelt es sich bei dem Fluchtfahrzeug um einen Skoda Fabia aus dem Hochsauerlandkreis. Die Zeugin konnte die unfallflüchtige Ladendiebin beschreiben. Nun wird umfassend strafrechtlich ermittelt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Geschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933 - 90200 zu melden.

