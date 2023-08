Landgericht Arnsberg: Angeklagter hört Stimmen

Neheim. Fall von Schizophrenie beschäftigt Landgericht: Gutachten angefordert.

Die 4. Große Strafkammer des Landgerichtes muss eine schwierige Entscheidung treffen. Sie hat zu entscheiden, ob ein 34-jähriger Beschuldigter aus Neheim, der wegen einer krankhaften seelischen Störung – Schizophrenie – nicht in der Lage sein soll, das Unrecht seiner Taten einzusehen, in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen ist.

Der Staatsanwalt wirft dem Mann, der bereits einstweilig in einem solchen Krankenhaus untergebracht ist, vor, Ende Dezember 2022 einen Mitarbeiter einer psychiatrischen Einrichtung fünfmal wuchtige Schläge gegen den Kopf versetzt zu haben, wodurch dieser diverse Kopfverletzungen erlitt. Er soll drei Wochen krankgeschrieben gewesen sein.

Lebensgefährtin bedroht

Die zur Hilfe geeilten Mitarbeitersoll der Angeklagte ebenfalls geschlagen und an die Wand geschleudert haben. Zudem soll sich der 34-Jährige Ende Januar 2023 zur Wohnung seiner damaligen Lebensgefährtin begeben und ihr gegenüber geäußert haben, dass er sie umbringen werde, falls sie die Tür nicht öffne, denn sie habe ihn betrogen.

Vor Gericht machte der Angeklagte in Absprache mit seinem Verteidiger Klaus Telgenbüscher Angaben und wies in ruhiger, sachlicher Art die Vorwürfe zurück, beziehungsweise verharmloste sie. Um diese schwerwiegende Entscheidung treffen zu können, sind bereits am ersten Verhandlungstag sechs Zeugen/Zeuginnen angehört worden.

Es müssen Erkenntnisse über das Verhalten in den Psychiatrien, in denen sich der 34-Jährige seit ca. 17 Jahren aufgehalten hat, gewonnen werden. Fast übereinstimmend war die Rede davon, dass er sich ruhig und korrekt verhält, wenn er die angeordneten Medikamente einnimmt. Dies aber habe er nicht immer getan und in dieser Zeit die Gewaltausbrüche verübt.

Seine ehemalige Lebensgefährtin, mit der er sechs Jahre zusammen war, berichtete, dass er in den ersten Jahren ganz normal, lustig und freundlich, gewesen sei. Er habe sich aber zunehmend verändert: sei schnell aufbrausend und aggressiv geworden.

Der Beschuldigte selbst gab an, Stimmen zu hören, die ihn aufgefordert hätten, diese Straftaten zu begehen. Nach den Aussagen der ersten fünf Zeugen, konnte man den Eindruck gewinnen, dass der Neheimer Chancen hatte, nicht untergebracht werden zu müssen.

Aggressive Handlungen

Doch die letzte Zeugin, eine Psychologin aus Eickelborn, berichtete von weiteren aggressiven Handlungen und Körperverletzungen anderen Mitpatienten gegenüber in ihrer Einrichtung. Gegen die notwendige Medikation habe er sich gewehrt und wollte an therapeutischen Gruppengesprächen nicht teilnehmen. Seine Stimmungslage sei trotz der Medikamenteneinnahme wechselhaft gewesen. Nach ihrer Meinung sei eine Selbstgefährdung nicht gegeben, eine Fremdgefährdung aber möglich.

Weitere Erkenntnisse erhofft sich das Gericht, durch die Zeugenaussage eines zum nächsten Prozesstag geladenen Arztes und dem Gutachten eines Sachverständigen.

