Landgericht Arnsberg: Nachspiel von Umarex- und Raserprozess

Arnsberg. Das Landgericht Arnsberg zieht Bilanz und blickt schon auf spannende Verfahren in 2022.

Das Landgericht Arnsberg wagt einen Ausblick auf das Jahr 2022: Im Strafbereich werden im kommenden Jahr voraussichtlich zwei presserelevante Verfahren nach teilweiser Aufhebung durch den Bundesgerichtshof erneut vor dem Landgericht Arnsberg verhandelt werden. Dabei handelt es sich zum einen um einen der Angeklagten aus dem sogennanten „Umarex“-Verfahren und zum anderen um den sogenannten „Raser-Prozess“. Hier sind derzeit mehrere Zivilverfahren der Mitinsassen des verunglückten Fahrzeugs gegen die Kfz-Haftpflichtversicherung eines der Angeklagten vor dem Landgericht Arnsberg anhängig. Aufgrund vorheriger Einholung von Sachverständigengutachten sind diese Verfahren noch nicht terminiert.

So sah der Staatsanwalt den Umarex-Prozess>>>

Seniorin um 220.000 Euro geprellt

Ferner wird die erneute Terminierung in einem Verfahren erwartet, in dem zwei Bremer Angeklagte im August 2018 in Arnsberg bei einer Seniorin als Geldabholer fungiert haben sollen, nachdem die Geschädigte zuvor per Telefon durch andere Mitglieder der Bande davon überzeugt worden sein soll, ihr Geld in Sicherheit zu bringen und dieses vorbeikommenden Polizeibeamten, bei denen es sich in Wahrheit um die Angeklagten gehandelt haben soll, mitzugeben. Die Geschädigte soll den Angeklagten 220.000 Euro ausgehändigt haben.

Im Zivilbereich wird nach der Ernennung von Dr. Johannes Kamp zum Vorsitzenden Richter am Landgericht zum neuen Geschäftsjahr eine weitere Zivilkammer eingerichtet, die unter dem Vorsitz von Dorina Henkel stehen wird, während Herr Dr. Kamp einen Vorsitz im Strafbereich übernehmen wird. 2022 ist auch im Zivilbereich wieder mit interessanten Verfahren zu rechnen.

Wasserschaden im Sauerlandtheater

Ebenfalls ist weiter ein Verfahren wegen eines Wasserschadens im Sauerlandtheater anhängig. Die Löschanlage soll dort am 11.11.2017 ausgelöst worden sein. Die Klägerin, der Gebäudeversicherer der Stadt Arnsberg, beziffert ihren Schaden auf über 435.000,00 Euro. Ein Verhandlungstermin ist in dieser Sache noch nicht bestimmt worden, da zunächst ein Sachverständigengutachten eingeholt werden soll.

Viel Homeoffice am Landgericht

Das Jahr 2021 war wie auch das Jahr zuvor beim Landgericht Arnsberg mitunter von der pandemischen Lage geprägt. Zwar konnte auch weiterhin zu jeder Zeit der Dienstbetrieb aufrechterhalten bleiben, jedoch wurde in den harten Lockdownzeiten die Anzahl der Verhandlungen erneut auf das nötigste Maß reduziert, in dem hauptsächlich im Strafbereich in den sogenannten Haftsachen Verhandlungen stattfanden. Die im November 2020 eingeführte elektronische Aktenführung in Zivilsachen ermöglichte zudem eine vereinfachte Bearbeitung von Zivilverfahren in der Heimarbeit, so dass zum einen die im Gericht anwesenden Personen reduziert werden konnten. Zum anderen erleichterte dies die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, insbesondere bei Kolleginnen und Kollegen mit schulpflichtigen Kindern, die zeitweise im Rahmen des „Home Schoolings“ unterrichtet wurden. Ferner wurde das Landgericht mit Anlagen zur Verhandlung in Zivilsachen im Wege der Ton- und Bildübertragung ausgestattet, so dass bereits Verfahren mittels Videotelefonie erfolgreich durchgeführt werden konnten.

Baumaßnahmen am Gericht

Auch fanden im Jahr 2021 diverse Baumaßnahmen inner- und außerhalb des Landgerichts statt. So wurde die Treppe vor dem alten Haupteingang des Landgerichts sowie die Mauer samt historischem Zaun saniert. Derzeit finden noch Arbeiten im Erdgeschoss des Gebäudes statt. Nach Abschluss der Arbeiten soll dann auch dort die hausinterne Fotoaktion „Mein liebster Schnappschuss“ fortgesetzt werden. Es hängen bereits auf Leinwand gezogene Fotos, die von den Bediensteten des Landgerichts zur Verfügung gestellt wurden, in der 1. Etage rund um die Zivilsitzungssäle und im Verwaltungsbereich. Diese Ausstellung wird in das Erdgeschoss wandern, so dass in der 1. Etage bald neue Schnappschüsse ausgestellt werden. Erfreulich ist dabei insbesondere, dass sämtliche Dienstzweige bei der Aktion vertreten sind.

Mehr Strafverfahren als im Vorjahr

Das Landgericht Arnsberg hat auch weiterhin eine steigende Anzahl an verhandelten erstinstanzlichen Strafverfahren zu verzeichnen. In den insgesamt drei Großen Strafkammern, die erstinstanzliche Verfahren bearbeiten, fanden Verhandlungen in 69 Verfahren statt (2020 waren es noch 62 Verfahren, 2019 waren es 53 Verfahren). Auffällig ist, dass auf diese 69 Verfahren lediglich drei Verfahren in den Zuständigkeitsbereich des Schwurgerichts fallen. 2020 waren es noch 13 von 62 Verfahren. Bei diesen Verfahren handelte es sich um eine vom Bundesgerichtshof zurückverwiesene Sache wegen eines Körperverletzungsdelikts in einem psychiatrischen Krankenhaus sowie die Verhandlung gegen einen weiteren Angeklagten in dem Verfahren betreffend den in einem Maisfeld in Meschede aufgefundenen Toten (das Urteil ist noch nicht rechtskräftig). Ferner wurde in diesem Jahr gegen einen Winterberger verhandelt, der seinen Nachbarn im Zustand der Schuldunfähigkeit lebensgefährlich verletzt haben soll. Über die Revision des Beschuldigten ist noch nicht entschieden worden. Aktuell sind keine Schwurgerichtssachen am Landgericht Arnsberg anhängig.

Konstant hoch ist die Anzahl der Verfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Es handelte sich dabei um 27 Verfahren (2020: 25 Verfahren). Insbesondere in der zweiten Jahreshälfte fand eine größere Anzahl an Verhandlungen statt, deren Gegenstand Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung waren. Diese beliefen sich auf 14 Verfahren. Ferner konnten insgesamt fünf Wirtschaftsstrafverfahren verhandelt werden. Die Anzahl der Verfahren in Berufungssachen blieb auf einem gleichbleibenden Niveau. Insgesamt wurden 161 Berufungsverhandlungen geführt. 2020 waren es noch 159 Verfahren.

Im Zivilbereich sind die Eingangszahlen der erstinstanzlichen Zivilverfahren leicht gesunken. Waren es am 16. Dezember 2020 noch 1.793, sind in diesem Jahr zu diesem Stichtag 1.559 Verfahren eingegangen. Da erfahrungsgemäß zur Wahrung von Verjährungsfristen viele Klagen im Dezember eingehen, ist noch mit einem größeren Anstieg der erstinstanzlichen Zivilverfahren zu rechnen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg